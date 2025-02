Prvi test za odnos Plenkovića i Milanovića: Hoće li podržati EU ili Trumpovu rezoluciju o Ukrajini?

Za velik dio Hrvata dileme nema: Ukrajina treba našu pomoć, ne smijemo joj okrenuti leđa. Uoči treće obljetnice ruske agresije, na skupu podrške Ukrajini pozicija te države jasno je izrečena.

"Mi tražimo mir, trajan i pravedan mir koji se temelji na jasnim sigurnosnim jamstvima da Rusija više neće moći napasti Ukrajinu", izjavio je Vasilj Kirilič, veleposlanik Ukrajine u RH.

No ponedjeljak donosi izazov takvim željama: Ukrajina želi u UN-u izglasati rezoluciju u kojoj se osuđuje Rusiju, a već sada je jasno da ju Sjedinjene Države neće podržati, nego će predložiti svoju, i to znatno blažu prema Rusiji. Hrvatska vanjska politika na mukama - kako se postaviti?



"Poštujmo međunarodno pravo koje kaže da je svaka zemlja suverena i ima pravo na vlastitu teritorijalnu cjelovitost, hrvatska pozicija je tu neupitna kada je u pitanju Ukrajina", izjavio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.



No uoči skupa ipak se u Vladi održao sastanak na kojem se tražio odgovor na pitanje kako glasati u UN-u te, što je važnije, oko čega su se bili spremni konzultirati sa Uredom predsjednika kako bi usuglasili poziciju Hrvatske u novim okolnostima.



U Ured predsjednika do ranih poslijepodnevnih sati još nije bila stigla nikakva komunikacija iz Vlade na ovu temu. No neslužbeno poručuju: kao i svaki put do sada kad su u pitanju važne vanjskopolitičke odluke - spremni smo razgovarati i dogovoriti se.

Prvi je to test za Milanovića i Plenkovića nakon izbora - ne bude li ovdje stav usuglašen, teško je vjerovati da će doći do dogovora oko veleposlanika. Bivši ministar poručuje - prostora za krive odluke više nema.

"Ono što nas očekuje jest mogućnost da Amerikanci smanje prisutnost u Europi, da možda se i povuku skroz iz nekih dijelova kontinenta. Hrvatska mora imati integriranu vanjsku politiku. Svašta se može dogoditi već u našem susjedstvu, nama treba borbena spremnost", smatra bivši ministar vanjskih poslova, HDZ-ov Miro Kovač.

A dok se dogovor traži, Zoran Milanović pokazuje da će mu u vanjskoj politici i dalje važno mjesto zauzimati upravo susjedstvo: na prvo službeno putovanje u novom mandatu odlazi u Sloveniju.

