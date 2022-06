Odbor za zdravstvo Sabora raspravlja na temu priziva savjesti. Uoči sjednice izjavu je dala predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac. Govorila je na temu vozačkih dozvola i prijedlogu zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U tijeku je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora na temu "Priziv savjesti"

Na sjednici sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Udruge pacijenata i drugi

Liječnici su uoči sjednice govorili o prijedlogu zakona o sigurnosti prometa na cestama

Presicu su održali na Markovom trgu

11:10 Nakon uvodnog izlaganja počela je rasprava. Stjepo Bartulica ne slaže se da je pobačaj svjetonazorsko pitanje.

11:08 Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva kazao je da se prikupljaju informacije iz bolnica, koliko liječnika po bolnicama ima priziv savjesti. Kaže da su kršenja prava pacijentica posljedica neodgovornog ponašanja pojedinaca.

10:52 Jasna Karačić iz Udruge za prava pacijenata govorila je o iskustvu pacijenata. Zanima ju zašto se priziv savjesti generalizira. "Medicina nije crna ili bijela, svaka pacijentica je drugačija. Nevjerojatno mi je da se to generalizira. To je netočno, svaka situacija je individualna. On se treba uložiti kada se utvrde sve okolnosti", napominje. "Nevjerojatno da se pacijenticama ne može učiniti ta usluga u nekim bolnicama, gubi se vrijeme...to je nedopustivo. Takve su se stvari radile i namjerno, odgođalo se, kako se pobačaj više ne bi mogao napraviti", istaknula je.

Otkriva i da postoji mogućnost prekida trudnoće tabletom. "Imamo takve primjere u KBC Rijeka. Pacijentice se u tom slučaju nisu podvrgavale kiretaži. Zašto sve bolnice nemaju tu mogućnost?", upitala se.

Kaže da se institut priziva savjesti zloupotrebljava. Kaže da ju je zvao Guardian da im objasni kako to da se Katolička crkva toliko miješa. Guardian je sve to prenio kako je nevjerojatno da za to nitko ne odgovara.

"U bolnicama se nameću vlastiti stavovi", smatra.

Kaže i da su dobili prijave pacijentica da neki liječnici preko dana imaju priziv savjesti u državnim bolnicama, a onda rade pobačaje u privatnim klinikama.

10:40 Dubravka Hrabak s Pravnog fakulteta govori o pravnom aspektu priziva savjesti. "Pravni okvir je važan radi poštovanja vladavine prava", kaže. "Savjest je imanentna razumnom biću, to je unutarnji odnos prema dobru i zlu, to je pravo uređeno međunarodnim dokumentima i mi se izvan toga ne smijemo kretati", napominje. Smatra da priziv savjesti mora ostati. Država koja počiva na demokraciji i vladavini prava, svakom pojedincu mora omogućiti pravo na priziv savjesti", kazala je.

10:37 Miras Cvitković, specijalist pedijatar branio je institut priziva savjesti.

10:28 Ginekolog kaže da prizivom savjesti dolazi do opstrukcije sustava. "Točno tih nekoliko segmenata, društvo i javno zdravstvo treba omogućiti pravo tim ženama. Represija toga tipa ne daje rezultate. Vidimo Poljsku i registar trudnoće. Nadam se da to kod nas nikada neće zaživjeti. Skandinavija je rješila to na način da oni koji imaju priziv savjesti, jednostavno rade druge poslove", kazao je.

"Jedna subjektivni pristup potkopava medicinu", napominje.

10:24 Boris Ujević, ginekolog sa Svetog Duha, kaže da koristi priziv savjesti zadnjih 25 godina. Govorio je o javnozdravstvenom aspektu priziva savjesti. Ne slaže se sa stavom da bi trebalo ukinuti priziv savjesti. "To je pogrešno i ljudi s takvim stavom se pozivaju na ženska prava, a to nema veze sa ženskim pravima", izjavio je.

Kaže kako u Hrvatskoj nedostaje ginekologa. Napominje da je zaštita žena u RH nedostatna. "Nije im na srcu dobrobit žena, nego nešto drugo", kazao je, misleći na one koji misle da bi trebalo ukinuti priziv savjesti.

10:00 Liječnicima KOHOM-a nije dopušten ulazak na sjednicu Odbora. Odbor su željeli upoznati sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Prema prijedlogu, obiteljski liječnici bili bi dužni prijaviti policiji ako su ugrožene vozačke sposobnosti njihova pacijenta.

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata i Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KOHOM) organizirale su i peticiju "Reci NE ovakvom zakonu."

Danas ipak neće biti glasanja o Zakonu o sigurnosti prometa u Saboru, Vlada je tražila vrijeme za amandmane, službeno je objašnjenje.

9:50 Liječnici su održali press konferenciju na Markovu trgu. Govorili su o štetnosti Zakona o cestovnom prometu Renata Sabljar-Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo kaže da se ovakvim prijedlogom zakona pacijente gura nadriječnicima.

"Zakon je direktno u koliziji sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Imate privilegirani odnos liječnika i pacijenta gdje postoji liječnička tajna koja je zakonom regulirana, to nije nešto proizvoljno. Taj privilegirani odnos ovakvim se zakonom može narušiti.

Slat ćemo pacijente na preventivne preglede, a ovakvim zakonom ih guramo u ruke nadriliječnicima. Kad se zakon donese, liječnik je dužan u dva klika miša douzeti pacijentu vozačku dozvolu. Dosad se to rješavala samo u medicini rada, ovo je druga situacija. Branitelji oboljeli od PTSP-ja zgroženi su ovime, mogu im oduzeti vozačku zbog lijekova koje uzimaju", izjavila je.

O izvođenju pobačaja rekla je: "Žene imaju pravo ako se odluče na tako nešto. Na to se nije lako odlučiti. Na državi i ostalima je da to organiziraju, ne zanima nas kako".

9:00 Tema priziva savjesti ponovo je aktualizirana nakon slučaja Mirele Čavajde. Mirela Čavajda je, podsjećamo, sa svojim slučajem istupila u javnost nakon što su joj četiri zagrebačke bolnice odbile pružiti medicinsku skrb koju joj garantira važeći Zakon.

U nekoliko gradova u Hrvatskoj održani su i prosvjedi pod nazivom "Dosta! Uništavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena!" u znak solidarnosti s Mirelom Čavajdom i svim ženama kojima su u Hrvatskoj uskraćeni zakonski zajamčen prekid trudnoće i drugi oblici zdravstvene skrbi.

Prosvjednici su poslali poruku da im je DOSTA države koja ignorira vlastite zakone.