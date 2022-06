U strogoj su klauzuri, od vanjskog svijeta ograđene su rešetkama. Časne sestre klarise tako već godinama žive u tišini i molitvi. No, sada one mole pomoć drugih. Njihov samostan svete Klare do temelja je nastradao u potresu, ali nemaju niti jednu instituciju kojoj se mogu obratiti.

Inače su u tišini i molitvi izolirane od vanjskog svijeta, a sada je oko njih buka i pogledi na koje inače nisu navikli.

"Mi svi koji smo ovdje došli, osjetili smo potrebu izolacije, tišine. To je za nas šok, izložene smo, nismo zaštićene, malo nam je i nostalgija za ovom kućom", rekla je sestra Marija Hedviga, opatica samostana sv. Klare u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Ćorić.



Kuća je prije zagrebačkog potresa prvenstveno je imala zadaću duhovne obnove, a sada konstrukcijske.

"Težak je to osjećaj, neočekivan, ali shvaćamo da je ovdje sve prolazno. Vjerujem da, ako ovaj projekt Bog vodi, da će sigurno biti pouzdanja. Ovako ljudski gledano, bila bih veoma zabrinuta", kazala je sestra Marija Ivana Dolinar.

Zabrinutosti je bilo jer svoj dom nisu mogle prijaviti ni na jedan fond pomoći.

"Mi smo ustanova, nismo obiteljska kuća, nismo kulturno dobro i nismo u gradskoj jezgri", dodaje.

Nemaju pravo na obnovu

Da nemaju pravo na obnovu potvrdili su i iz resornih ministarstava. Sestre klarise našle su se tako, kao i brojne druge potresom pogođene obitelji u problemima.

"Ti svi koji rade tamo stavljaju naše zahtjeve u ladice, njima je nevažno, a nama je jako važno", navodi Hedviga.

Jer one dobivaju novac iz proračuna, žive od svog rada najviše u zelenom vrtu, i od milodara vjernika. Zasad imaju novca samo za rušenje objekta.

"Sveukupna investicija je procijenjena na oko 20 milijuna kuna pri godinu dana, a sada zbog rasta cijena se popelo i do 24, 25", navodi glavni projektant obnove, arhitekt Višeslav Franić.

"Pozivam sve ljude dobre volje, stručne ljude, sve tvrtke da nam se pridruže i pomognu u realizaciji ovog projekta", pozvao je inženjer elektrotehnike, župljanin ove župe i suradnik na obnovi Krešo Pavković.

Dug put do gotovog projekta

Do gotovog projekta je dugi put. Tu je i prostorija koja je za njih bila jedini doticaj s vanjskim svijetom. Preko rešetaka komunicirali su sa svojim najmilijima.

Umjesto rešetaka tamo su sad rupe koje čekaju obnovu. U najidealnijim uvjetima to je tri do četiri godine.

Sestre navode da su se pomalo navikle na radnike, ali im je to velika promjena jer nisu otvorene za javnost.

"Mi smo sve odrasle, punoljetne i razumijemo da tako mora biti to sve otvoreno, ali opet smo zaštićene u novom dijelu kuće", navodi Hedviga.

Taj dio samostana i dalje je zavoren. U njemu 18 časni živi daleko od očiju javnosti, u miru i molitvi. Njihova utemeljiteljica Sveta Klara inače je i zaštitnica televizije.

