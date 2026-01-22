Bulj napao Plenkovića i prozvao ministre: "Anušiću, Medvede, Deure, zar ste stvarno spremni prodati svetinje zbog funkcija?"

Ukrajina može pridonijeti europskoj obrani jer je jedina koja je prošla rat u takvom razmjeru, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u Davosu.

"Ukrajinska vojska je danas jedina koja je prošla takav ispita rata i obrane koji nitko nije doživio u takvim razmjerima. Mi smo mala zemlja, imali smo problem prije 30 godina, ali je to gotovo neusporedivo s onim što je Ukrajina izdržala, pretrpjela i snažno se oduprla kako bi smanjila postotak trenutno okupiranog teritorija s 27 na 19.5", rekao je Plenkoviću utorak na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) u švicarskom Davosu.

Njegova je izjava izazvala burnu reakciju na desnici, a Mostov saborski zastupnik Miro Bulj poručio je da je sramotno da premijer Hrvatske ima više poštovanja prema tuđem obrambenom ratu i žrtvi nego prema onoj vlastitog naroda.

"Dok drugi državnici u svijetu govore s ponosom o svojim ratovima za slobodu, njihovim herojima i žrtvama, naš premijer u Davosu Domovinski rat naziva problemom. Gotovo 'problemčićem'. Umjesto da pred šefovima država govori o herojstvu hrvatskih branitelja, o tome kako smo sami, gotovo nenaoružani, bez ikakve međunarodne pomoći obranili i oslobodili Hrvatsku od velikosrpske agresije JNA, Srbije, Crne Gore i pobunjenih četnika, Plenković ide relativizirati vlastiti narod i vlastitu pobjedu", komentirao je Bulj u objavi na društvenim mrežama.

"Istovremeno uzdiže ukrajinsku borbu, iza koje je stao cijeli Zapad, NATO, EU i pola svijeta. Ali je sramotno da premijer Hrvatske ima više poštovanja prema tuđem obrambenom ratu i žrtvi nego prema onoj vlastitog naroda. I onda se čudimo što nam zabranjuju domoljubne pjesme na sportskim natjecanjima.

Što nas proglašavaju ekstremistima kad se ponosimo Domovinskim ratom, što nam se gazi istina, povijest i dostojanstvo. Pa kako se ne bi gazilo kad nas vode ljudi poput Plenkovića, Jandrokovića i Grlića Radmana, ljudi koji glume hrvatstvo, a dok je Hrvatska krvarila, oni su mlatili kroasane po Francuskoj.

Zato danas nemamo državu pobjednika, nego državu kompleksa i isprika", smatra Bulj.

A najviše ga, kaže, zanima jedno: "Zašto šute branitelji u HDZ-u? Anušiću, Medvede, Deure, zar ste stvarno spremni prodati svetinje zbog funkcija?

Zar je fotelja vrjednija od istine? Zar je šutnja cijena karijere? I gdje su braniteljske udruge? Zašto šute dok se Domovinski rat pretvara u 'problem', a agresor u 'kontekst'? Ako mi sami ne poštujemo svoju pobjedu, neće je poštovati nitko. A narod koji se srami vlastite slobode prije ili kasnije je ponovno izgubi", poručio je Bulj.