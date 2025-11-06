Od opreznog promatrača do AI gurua: Zaigraj zabavan kviz i otkrij koji si tip korisnika umjetne inteligencije

Tvoj kolega već danima priča kako mu umjetna inteligencija piše mailove, planira putovanja i pomaže s Excel tablicama, a ti još nisi siguran gdje se točno nalazi onaj famozni “AI alat”. Ili si možda upravo ti ta osoba koja AI koristi svaki dan? Od organizacije posla do planiranja večere, s ponosom objašnjavaš drugima kako ChatGPT ili Perplexity nisu magija, nego alati za svaki dan.

Gdje god bio na toj skali, od znatiželjnog promatrača do tehnološkog entuzijasta, Hrvatski Telekom sada ti omogućava da to doznaš na najzabavniji mogući način: u kvizu „Koji si AI tip?“. Jer tko kaže da učenje o umjetnoj inteligenciji mora biti ozbiljno i komplicirano?

Umjetna inteligencija više nije rezervirana za programere i znanstvenike. Danas je ona naš digitalni suputnik koji nam pomaže napisati CV, prevesti tekst, generirati recept od onog što nam je ostalo u hladnjaku ili jednostavno olakšati dan.

Zaigraj zabavan kviz i otkrij koji si tip korisnika umjetne inteligencije (Foto: Getty Images)

No svatko ima svoj tempo. Neki se tek odvaže isprobati AI alat, dok drugi već uvode umjetnu inteligenciju u svaki kutak svog posla i privatnog života. Upravo zato Hrvatski Telekom pokreće nacionalni program „AI ti to možeš“, koji umjetnu inteligenciju želi približiti svima, na jednostavan, zabavan i potpuno besplatan način.

Prvi korak? Kviz. Jer što je bolje od kviza koji ti otkriva tko si u AI svijetu i odmah preporučuje edukacije prilagođene baš tvojoj razini znatiželje?

Od opreznih promatrača do AI gurua: tko si ti u AI svemiru?

Prema istraživanju koje je proveo HT, građani Hrvatske su podijeljeni u nekoliko zanimljivih AI tipova:

Oprezni promatrači – još uvijek stoje po strani, ponekad s dozom sumnje, ali otvoreni su da jednom probaju

– još uvijek stoje po strani, ponekad s dozom sumnje, ali otvoreni su da jednom probaju Snalažljivi praktičari – koriste AI tu i tamo, kad im zatreba brz odgovor ili trik koji će im olakšati dan

– koriste AI tu i tamo, kad im zatreba brz odgovor ili trik koji će im olakšati dan AI avanturisti – istražuju, testiraju i uče, bez straha od novih alata

– istražuju, testiraju i uče, bez straha od novih alata AI entuzijasti – svakodnevno koriste umjetnu inteligenciju jer znaju da s njom posao ide brže, a život je jednostavniji

– svakodnevno koriste umjetnu inteligenciju jer znaju da s njom posao ide brže, a život je jednostavniji AI gurui – pravi tehnološki znalci koji ne samo da koriste AI nego i pomažu drugima da ga razumiju.

Zabava i edukacija na jednome mjestu

Nacionalni program Hrvatskog Telekoma „AI ti to možeš“ nudi 12 kratkih, informativnih videa koje vodi poznati edukator Toni Milun. On s pomoću praktičnih primjera pokazuje kako koristiti AI u svakodnevici. Bilo da želiš bolje organizirati svoj radni dan, ubrzati zadatke ili jednostavno naučiti nešto novo.

Ako ti to nije dovoljno i želiš dublje zaroniti u svijet umjetne inteligencije, možeš se prijaviti i na interaktivne webinare, koje su osmislili HT-ovi stručnjaci u suradnji s platformom HalPet. Teme su sve redom zanimljive:

AI pod povećalom: sigurnost, granice i odgovorno korištenje

AI u svakodnevici – vaš pametni saveznik

AI i radni dan – kako raditi brže i pametnije.

Sve to potpuno besplatno. Vrijednost programa inače iznosi čak 700 eura po osobi, ali HT ga poklanja svim građanima Hrvatske. Dakle, izgovora nemate.

AI budućnost već je tu, pitanje je samo hoćeš li biti promatrač ili avanturist

Čak 76 % Hrvata smatra da bi edukaciju o umjetnoj inteligenciji trebalo uvesti u osnovne škole. Znači, nismo nimalo zatvoreni prema tehnologiji, samo nam treba pravi poticaj i malo podrške da krenemo.

Zato, prije nego što sljedeći put pitaš prijatelja: „A što ti koristiš za generiranje slika?“, zaigraj kviz i otkrij svoj AI alter ego. Možda se iznenadiš. Možda otkriješ nešto novo. A možda samo dobiješ potvrdu da si već pravi AI guru. U svakom slučaju, AI ti to možeš.

Spremni za kviz?