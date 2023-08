Dobre vijesti za vozače: Kreće se u završavanje posljednjih pet kilometara važne autoceste

U jeku sezone gužva na autocesti od Zagreba do Jadrana, no put na sjever prolazi bez živciranja. U Belom Manastiru tek pokoji automobil.

Razlog tomu je što od tamo do Mađarske nedostaje posljednjih pet kilometara autoceste. Tek tim spajanjem s ostatkom Europe, i ovaj će dio postati prometniji. No naša najnovija autocesta Osijek – Beli Manastir unatoč tom nedostatku, već sada pokazuje svoj potencijal.

"Odličan je autoput, super. Skratio mi je put za sat i pol", rekao je Zoran Predojević iz BiH.

"Da, da, skratio je puno. Idemo sa sjevera Bosne za Beč. I trenutno nam treba pet i pol sati do Austrije. Puno nam znači", poručio je Anto Pranjić iz BiH.

Iz Hrvatskih autocesta stižu vijesti da je financiranje osigurano, ugovor s izvođačem radova potpisan – kreće se u završavanje posljednjih pet kilometara Koridora 5C.

"Predviđena cijena izgradnje je 45 milijuna eura. U devetom mjesecu očekujemo uvođenje izvođača u posao, Ajmo reći za 18 mjeseci će koridor 5C bit potpuno izgrađen", izjavio je Boško Jolić iz Hrvatskih autocesta.

U Mađarskoj govore - da bismo vozili autocestom kroz Europu, morat ćemo i njih pričekati, a kad se i to dogodi i most preko rijeke Drave u sklopu autoceste dobit će svoju pravu funkciju, jer do sada nije bio poznat po prometu.

Novom autocestom tako je do sada, od otvaranja prije 8 mjeseci, prošlo 200.000 vozila. "Nije preskupo, ugodan je osjećaj. Mislim da je sjajan", zaključio je Kevin iz Mađarske.

A za godinu i pol prometa će zasigurno biti puno više.

