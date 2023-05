Na zagrebačkom velesajmu počeo je tjedan znanosti koji organizira Udruga MUZZA. Žele djeci i mladima približiti znanost i tehnologiju pa su im na atraktivan način omogućili da na jedan dan i sami budu - mali znanstvenici. Priču donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ena Dumenčić.

Sva dostignuća u znanosti na jednom mjestu predstavljaju se onim najmlađima. A tema - pametna budućnost!

"Upoznati budućnost, svijest istraživanja. Vidimo da nas nažalost tehnologija preplavljuje. Puno je informatike, robotike, umjetna inteligencija - to je budućnost“, kazala je Vesna Mioč iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Simulator im je omogućio doživljaj upravljanja avionom i automobilom. Tako je 11-godišnja Rita vozila auto.

"Kultura prometa se uči od malena. Imamo i prometni kviz i djeci pokušavamo prezentirati i predočiti prometnu znanost“, kazao je Dario Babić iz Fakulteta prometnih znanosti.

Glavna misija - približiti znanost i tehnologiju na interaktivan i pristupačan način, potaknuti znatiželju, maštovitost i probuditi u djeci i mladima male istraživače.

"Naš cilj je zapravo napraviti prirodno gnojivo koje bi zamijenilo umjetna gnojiva. Ovdje recikliramo ljuske jajeta koje su pune kalcija što je jako bitna, hranjiva tvar za biljke“, objasnio je što rade student Agronomskog fakulteta Franko Hrstić.

U tjednu znanosti djeca i mladi imaju se priliku upoznati s 14 područja znanosti od robotike do ekologije i klime. Pa tako na jedan dan mogu doći, obući kutu i biti pravi znanstvenici.

Imate priliku napraviti i svoju lopticu skočicu. Pokretni laboratorij izazvao je posebno zanimanje kod najmlađih. No, radionice su, tvrde nam, zanimljive za one od četiri do 74 godine.

"Dokazujemo željezo u čokoladi kojeg inače ne vidimo, pomoću termokamere pokazujemo kako pomoću topline tijela i drugih tijela zagrijati kavu“, rekla je profesorica na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Danijela Ašperger.

Znanstvenici tvrde da je važno djeci pokazati znanost od malih nogu kako bi im u budućnosti to bilo primamljivo zanimanje.

"Mi smo mali znanstvenici!“, oduševljeno su vikala djeca na Festivalu znanosti.

