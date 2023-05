Zaboravio je upisati milijun kuna poticaja u imovinsku karticu, pa se našao na listi za stambeno zbrinjavanje u susjednoj općini, uz kuću, OPG i zemljišta koje posjeduju. Kaže da je sve bilo pogreška i da se dogodilo slučajno. Emisija Provjereno istražila je slučaj.

Iz natječaja u kojem se dijelila državna zemlja se izuzeo, i to dva mjeseca nakon početka postupka. Na istom je natječaju njegova žena dobila 93 hektara. Seljaci u tom mjestu kažu - neki nisu dobili ništa. Sve to događa se u Donjem Lapcu. Prozivaju načelnika Iliju Obradovića zbog sumnje u ispravnost natječaja. Sve su prijavili Ministarstvu poljoprivrede, pa i podigli kaznenu prijavu. Načelnik pak poručuje - u ogledalo se pogleda svako jutro, mirne duše i savjesti.

Načelnik je iz Donjeg Lapca, mjesta gdje je poljoprivreda i početak i kraj i djelatnost koja znači život. O načelniku općine Iliji Obradoviću već se pisalo. U drugom mandatu nije upisao više od milijun kuna potpora koje mu je supruga dobivala u imovinsku karticu.

On tvrdi da je sve uneseno, no kaznilo ga je Povjerenostvo za sukob interesa. "Platio sam jednu kaznu zbog nepredavanja imovinske kartice na vrijeme. Puno posla obavljam i na neke termine i zaboravim, ali sigurno je sve uneseno. Sve je bilo i prije i sada", poručuje.

Ali nije bilo. Načelnik je naime imao svoj OPG pa ga je prepisao na suprugu. Upisali su na kraju i poticaje i nekretnine i baš sve što se traži. A onda je opet dospio u medije jer je, pored kuće, OPG-a i zemljišta koje posjeduju, bio na listi za stambeno zbrinjavanje u općini do. Rekao je tada kako se radi o nesporazumu.

"Ja sam čovjek koji voli priznati pogrešku ako treba i pokajati se, ali ako grešku činim je najčešće, ne najčešće, nego sigurno nesvjesno i zato sam spreman uvijek reći - da jesam pogriješio sam", kaže načelnik općine Donji Lapac. Sada se već mjesecima po lokalnim medijima piše o natječaju za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta.

"Ostaju ljudi koji podržavaju vlast"

Željko Kovačević, poljoprivrednik kaže kako su svi nezadovoljni natječajem."Nezadovoljni su, samo se svi boje nešto reći", ističe. Jer govore nam, neki su dobili velike površine, a mnogi malo, ništa. Ili su pak ostali bez zemlje.

Rada Rašeta, poljoprivrednica poručuje: "Ovdje mogu ostati samo ljudi koji podržavaju vlast i koji su uz vlast, ako niste uz vlast nećete dobiti ni posao, ni zemlju...naći će se bilo koji način da vam se stane na put, da ne možete ostati tu, da morate otići odavde", napominje Rašeta.

Od 600 hektara na njih 36 koji su prošli na natječaju, čak 93 hektara je dobio OPG načelnikove supruge u kojem je sam načelnik također član.

"Je li u interesu načelnika općine, njegovoj supruzi i nekolicini političkih istomišljenika da oni ostanu ovdje sami? Jer kao da je cilj da samo nekoliko obitelji ostane, a ionako nas je samo 600", kaže Zorica Kukić, poljoprivrednica.

U veljači prošle godine općina Donji Lapac pozvala je sve zainteresirane da iskažu interes za državna zemljišta. Načelnik nam tvrdi, s obzirom da se i OPG njegove supruge natjecao on se izuzeo i nije imao ništa s natječajem.

Obradović tvrdi kako nije sudjelovao u cijeloj priči od kada je bilo iskazivanje interesa. "Zakon o poljoprivrednom zemljištu zapravo i ne daje veliki prostor općinskim načelnicima. On jasno kaže da općinsko vijeće imenuje Komisiju. A opet je jasno definirao tko može biti član".

No natjecatelji tvrde drugačije i pokazuju zapisnik s općinskog vijeća. Baratalo se u općini podacima puno prije raspisivanja natječaja.

"Pa ako računamo vrijeme da smo prošle godine u 2.mjesecu iskazivali interes, a on na sjednici od 27. 4. na upit jednog od vijećnika potvrđuje da se on od sad, od ovog trenutka, od tog 27. 4. izuzima", kaže Zorica Kukić, poljoprivrednica.

Što bi značilo da je nekoliko dana prije objave samog natječaja sudjelovao. Potom se natječaj objavljuje, a rok za predaju dokumentacije je 30 dana. I upravo zbog dokumentacije Rada je ostala bez zemlje koju je krčila i obrađivala.

"Od mogućih 12 hektara okrčili smo 7, nemamo velike traktore, malčere, pozemljivali smo, okrčili smo, krčili smo svojim rukama. Borili smo se da bi ostali tu, nažalost suprug i sin su otišli jer nema posla", kaže poljoprivrednica Rada Rašeta.

Baš kao što je načelnikova supruga od načelnika preuzela njihov OPG, tako je i Rada preuzela od svog oca. Otac je taj koji je ranije potpisao ugovor na tu zemlju na 5 godina.

"Kad je sad izašao natječaj ja sam ponovno išla s papirima, u sve i jednu ustanovu sam ušla i tražila potvrde na svoje ime, papir, potvrdu, kad sam došla u općinu Donji Lapac, tada mi je djelatnik rekao da ne mogu dobiti, nego na ime svog oca, da sam uredno plaćala zemljište", kaže Rašeta.

"Ja sam mislila da to tako treba, povjerovala sam mu i predala svu dokumentaciju", poručuje. Kad su došli rezultati natječaja vidjela je da potvrda koju je nekoliko mjeseci ranije izvadila u općini je ona koja ju je izbacila iz natjecanja.

"Kad sam došla kod djelatnika da mi da tu istu potvrdu on je rekao "pa ti si došla kod mene i tražila potvrdu na ime svog oca i rekla si da je u toku prijenos OPG-a a tebe." OPG je na meni već 3 godine, od 2017. onda sam rekla "bože dragi, šta pričaš ti?". On je, vidjela sam da je zbunjen i onda sam tražila uvid u dokumentaciju, imam pravo na uvid u dokumentaciju, vidjela sam da je sva dokumentacija u redu, sem te potvrde na što su me ubjeđivali vjećnici da sam ja lično kriva i da sam ja predala pogrešnu potvrdu, a ne oni, i da je sve prošlo po pravilima, sve je bilo okej, tako su rekli", ispričala je novinarki Provjerenog Emi Branici.

Rada Rašeta, poljoprivrednica Foto: Provjereno

Zemlja otišla supruzi načelnika

Rada Rašeta kaže da zbog te potvrde sada gubi zemlju. Načelnikova supruga je pak po kriteriju dosadašnjeg posjednika na natječaju dobila nešto više od 39 hektara. Ona je dobila i po kategoriji dosadašnjeg posjednika,

"Ali ona zapravo nije bila dosadašnji posjednik već ste vi bili jel tako?", upitala je novinarka načelnika. "Ne, ne. Nije. Znači nemojmo paušalno govoriti. Znači trebamo vidjeti dokumentaciju. Znači mi nismo u ni jednom natječaju, jednoj natječajnoj cjelini bili dosadašnji posjednik". A onda mu pokazujemo rezultate natječaja. Onda se sjetio da su ipak u posjedu zemlje.

Obradović kaže da je njegova žena prošla kao dosadašnji posjednik na temelju ugovora o privremenom najmu na pet godina, a ugovor je na njezino ime.

"Evo prvi natječaj, neke ugovore sam sklopio ja kao nositelj OPG-a, ali sam uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede prava i obaveze po prenošenju OPG-a na nju prenio tako i ugovore. Da, da. Može. Imamo suglasnost Ministarstva poljoprivrede", kaže.

Ilija Obradović, načelnik općine Donji Lapac Foto: Provjereno

Zakon kaže da se zemlja ne može prenositi na treću osobu osim u izvanrednom slučaju primjerice smrti nositelja OPG-a. Tako je sada, a načelnik je to napravio po starom zakonu kada se to moglo. Rada je pak imala je povjerenje u službenike općine da joj pomažu u natječaju, a ostala je bez zemlje.

"Ja ovisim o tome, ako gubim tu zemlju, ja sam već smanjila stoku, ja moram otići odavde, meni dijete kreće u školu, ja ne mogu živjeti od toga, ja ne vidim ovdje svoju budućnost", kaže Rada Rašeta. No i prije no što su objavljeni pravi rezultati natječaja iz općinskog vijeća počeli su kolati CD-i s rezultatima po općini.

"Dva CD-a s opširnim podacima o tom istom natječaju, nekolicina nas je pogledala te CD-e i utvrdila neke nepravilnosti", poručuje Zorica Kukić, poljoprivrednica.

Kao primjerice da je nekima po natječaju nedostajalo 14 hektara, a dobili su 40. Neki koji nemaju ni grlo stoke su dobili za razliku od onih koji imaju stoku. Tada je rečeno da će se to popraviti, ali nije.

Poljoprivrednik Željko Kovačević je ogorčen: "Kako neću biti ogorčen, onaj je dobio 200 hektara zemlje ja nisam ništa, a nema stoke nigdje na papiru". Tražio je zemlju odmah pored svoga tora, za ispašu. Njemu su izračunali da mu nedostaje 23 hektara, a onom koji se natjecao s njim čak 51, iako ima manje stoke od njega. I smatra to nepravednim. Željko Kovačević, poljoprivrednik kaže da je "dao svojima jer su glasali za njega".

Tvrde izračuni su rađeni pogrešno i nije se išlo redoslijedom kojim bi se kriteriji trebali primjenjivati. Zorica je dobila na 70 uvjetnih grla 15 hektara iako stočari imaju prednost.

Kronično joj nedostaje obradive zemlje, a govori ona je u posjedu načelnikovog OPG-a i nešto je još kod kako kaže njegovih istomišljenika. "Pošto mi živimo na ovoj škrtoj ličkoj zemlji, katastarska općina Boričovac ima između 50 i 60 hektara oranice, livade gdje bi neki usjev mogao uspjeti. Ovom odlukom o najpovoljnijem ponuditelju to dobiva 2, eventualno još jedan čovjek", kaže Kukić.

SDP: Ministar Banožić državno zemljište dodjeljuje lokalnom HDZ-ovcu

"On je zakupio svu državnu zemlju, preradio je sve tamo do Bosne, do Une i svako malo ima proširenje. To svi znamo. Mi jesmo čobani, ali znamo i mi nešto", kaže Kovačević. Načelnik tvrdi ukoliko ima pogrešaka vjeruje da će Ministarstvo natječaj poništiti.

"Dokumentacija je predana Ministarstvu poljoprivrede na kontrolu što je zakonska procedura" kaže Obradović. Dodaje kako cijela ova priča s političkim neistomišljenicima ne drži vodu. Radi su prije natječaja rekli da može dobiti potvrdu da je uredno plaćala do sada zemlju samo na očevo, a kad je natječaj zatvoren izdali su joj na njezino ime. Dakle može i ta, ali u vrijeme natječaja nekim čudom nije mogla.

Rada je izgubila zemlju

Rada Rašeta kaže da gubi zemlju zbog potvrde koja je sada na njezino ime. Iako mnogo njih nije htjelo pred kameru, predana je kaznena prijava protiv načelnika. I ostala im je govore nam još samo jedna nada, a to je da će Ministarstvo poljoprivrede pogledati njihove prigovore i postupiti po zakonu.

Željko Kovačević, poljoprivrednik, kaže da ne može dobiti zemlju jer nije podoban. "A ja ću radije ovu travu pasti nego biti podoban", poručuje. Načelnik ne vidi ništa sporno u tome da je OPG njegove supruge dobio 93 hektara zemlje.

Što će biti tek će se saznati. Cijeli natječaj mora dobiti suglasnost ministarstva poljoprivrede i državnog odvjetništva. Načelnikov OPG je bio u riziku od gubitka državnih zemljišta koje su imali u zakupu, no prođe li ovakav natječaj tvrde mještani uspjet će to zadržati. Zato tvrde radi se o sukobu interesa i nisu svi imali jednaku priliku natjecati se za državno zemljište.



