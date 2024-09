Od jutra kolone ljudi u Radničkoj: Iz Grada objavili važnu obavijest

U Radničkoj cesti u Zagrebu, gdje je smještena Gradska plinara Zagreb-opskrba, od jutra se stvaraju velike gužve. Kako doznajemo, riječ je o građanima koji su odlučili izabrati gradsku tvrtku GPZO za opskrbljivača plinom u narednom razdoblju, nakon što je u svibnju na natječaju posao dobila tvrtka Međimurje-plin.

Građani do 23. rujna mogu odabrati žele li da im opskrbu plina u kućanstvu nastavi vršiti zagrebačka plinara, u protivnom automatski od 1. listopada svi prelaze na Međimurje-plin, koji će preuzeti opskrbu u Zagrebu do rujna 2027. godine. Opskrbljivača će biti moguće ponovno promijeniti tek da godinu dana.

Gradska plinara je Zagrepčanima ovih dana poslala dokumentaciju koju je potrebno ispuniti i poslati poštom ukoliko žele ostati njezini korisnici, no čini se kako je dio građana ipak odlučilo doći osobno u plinaru i potpisati ugovor s gradskom tvrtkom.

"Svojim kupcima nudimo povoljniju cijenu u odnosu na onu koju će nuditi opskrbljivač u obvezi javne usluge”, stoji u obavijesti koja je korisnicima stila na kućne adrese.

Zbog velikog broja korisnika koji osobno dolaze ovih dana u plinaru, iz Grada su obavijestili da će Centar za korisnike GPZO-a do 23. rujna raditi produženo, radnim danom od 8 do 19 sati, kako bi svi koji to žele mogli potpisati ugovore na vrijeme.

Pročitajte i ovo usred noći Panika u Njemačkoj, stanovnike probudila snažna eksplozija: "Čule su se i sirene..."

Pročitajte i ovo Prvi dan škole Otkriveno tko je izazvao eksploziju i porazbijao prozore na školi: Privedeni su

Pročitajte i ovo nova vještačenja Otkriveno što se vidi na snimkama na dan ubojstva malene Danke: Jasno je tko je govorio istinu

Pročitajte i ovo Problem s proizvodnjom Prijavljena nestašica poznatog lijeka: Neće ga biti skoro godinu dana!