Za dug i kvalitetan život važno je biti oprezan i u prometu. Od sutra je na cestama obvezna zimska oprema. Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan posjetila je vulkanizersku radionicu i istražila jesu li se vozači pripremili na vrijeme.

Sudeći prema gužvi koja je u ovoj radionici trajala čitav dan, čini se da su mnogi vozači čekali 5 do 12. No najvažnije je da do kraja dana ljetne gume zamijene zimskima. S voditeljem vulkanizerske radione Brunom Dušanekom razgovarala je Petra Buljan.

Vulkanizer kaže da su danas, dan prije zakonskog roka za početak korištenja zimske opreme, jedva predahnuli. "Imali smo rekordan broj auta danas", rekao je Dušanek.

Ističe da je vrlo bitno zamijeniti gume jer su ljetne dizajnirane za prijanjenje na cestu kad je suho vrijeme, a zimske su dizajnirane zimske uvjete.

"Ljetne gume imaju ravni, gazni sloj za bolje prijanjanje na cesti u slučaju suhog vremena. U slučaju kiše ili snijega stvori se sloj između gume i ceste i onda auto vrlo lako prokliže", objašnjava.

"Zato postoji drugačiji dizajn gume. Zimska guma ima brazde koje izbacuju taj sloj van gume i u tom slučaju auto ostaje stabilniji na cesti", dodaje.

Spomenuo je i kombinaciju ljetnih guma sa lancima.

"To funkcionira, ali ako vas na autocesti uhvati nevrijeme, mečava, morate stati sa strane i 15 minuta na hladom stavljati lance kako biste mogli nastaviti dalje što nije godno ni za vas ni za putnike", zaključuje.

Zimska oprema obavezna je od sutra, 15. studenog do 15. travnja sljedeće godine. To pravilo se odnosi na sva vozila, bez obzira na vremenske uvjete, a ovisno o njima, ukoliko budu loši, oprema može biti obavezna i poslije 15. travnja. Nepoštivanje ovih pravila vozače bi moglo skupo stajati kazne su do 1000 kuna. Iz HAK-a poručuju da su gume su jedan od najvažnijih djelova vozila, presudne su za sigurnost, a ljetne gume, protiv snijega, kažu, nemaju baš nikakve šanse.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr