Stiže pogoršanje, udari vjetra do 150 km/h: Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite

U većem dijelu Hrvatske danas će prevladavati sunčano vrijeme. U unutrašnjosti mjestimice ima magle i niskih oblaka, osobito u središnjim predjelima. Na jugu će tijekom dana biti umjereno do pretežno oblačno, a na krajnjem jugu lokalno još može pasti i malo kiše.

Na kopnu će puhati većinom slab vjetar, na Jadranu umjerena, na sjevernom i jaka bura, a na južnom sjeverozapadnjak, dok će u Dalmaciji bura jačati prema večeri. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti će uglavnom iznositi od -1 do 4, na moru između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.

Državni hidrometeorološki zavod je zbog jakog vjetra izdao crveno upozorenje za Velebitski kanal, a narančasto za Kvarner i Kvarnerić. Zbog istog je razloga za ostatak Jadrana na snazi žuto upozorenje meteoalarma.

Stanje na cestama

Hrvatski autoklub (HAK) je objavio da su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa se na pojedinim dionicama vozi usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

"Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme", poručili su iz HAK-a.

Zbog vjetra je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene (DC8) na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle.

"Zbog promjenjivih meteoroloških uvjeta prije polaska na put informirajte se o stanju u prometu na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba (informacije su dostupne u realnom vremenu kada nastupe promjene za pojedine skupine vozila o čemu odlučuju nadležne cestarske službe u RH) i provjerite meteorološke uvjete na internetskim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda", stoji na stranici HAK-a.

Iz Ravnateljstva civilne zaštite su pozvali građane su pozvali građane da pozornost obrate na upozorenja DHMZ-a.

"Prognostičari DHMZ-a izdali su crveno i narančasto upozorenje na vjetar. Pratite stanje na cestama na stranicama Hrvatskog autokluba. Pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite", savjetovali su.

Velik dio Hrvatske u nedjelju u crvenom

Što se tiče nedjelje, vrijeme će biti umjereno i pretežno oblačno, u noći i ujutro na kopnu mjestimice maglovito, a sunčanije u Istri. Uglavnom će na krajnjem jugu povremeno biti kiše, a u drugom dijelu dana slab snijeg ponajprije u Konavlima te lokalno u unutrašnjosti, pogotovo Lici.

U unutrašnjosti se očekuje slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, popodne na udare mjestimice jak. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura na kopnu će iznositi od -8 do -3, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7, dok će najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti iznositi od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.

Zbog vjetra – a očekuju se udari bure do 150 km/h – će cijeli dan na snazi biti crveno upozorenje DHMZ-a za riječku regiju, Kvarner i Kvarnetić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju. Za ostali dio Jadrana na snazi će istovremeno biti narančasto upozorenje, dok će za gospićku i kninsku regiju biti upaljen žuti meteoalarm.

Upozorenja DHMZ-a za nedjelju, 12. siječnja Foto: DHMZ

