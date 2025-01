FOTO/VIDEO Pada snijeg diljem Hrvatske, HAK objavio upozorenje vozačima

Prema aktualnim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), snijeg pada u dijelovima Slavonije, Međimurja i Zagorja. Jak snijeg pada i na Sljemenu, ali i u Zagrebu, tijekom noći je zabijelio Čakovec, Varaždin, Bednju, Novi Marof, Trakošćan, no tijekom dana trebao bi prijeći u kišu.

Danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, na Jadranu rjeđom uz moguću grmljavinu. U unutrašnjosti će biti i susnježice i snijeg, posebice u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Poslijepodne je najavljen postupan prestanak oborine, mjestimice i prolazno razvedravanje.

Na kopnu umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ujutro i jak, prolazno na udare i olujan. U drugom dijelu dana zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Na moru će većinom puhati umjereno jugo i sjeverozapadnjak, od sredine dana na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka veći dio dana bit će između 1 i 6, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 4 do 11, a uz dalmatinsku obalu od 10 do 16 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je zbog jakog vjetra za veći dio zemlje upalio žute i narančaste alarme, a Velebitski kanal je u crvenom.

Stanje na cestama

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski te upozorio na snijeg i maglu.

"Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme", piše na stranicama HAK-a.

"Trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu te teretna vozila s priključnim vozilom kroz Gorski kotar, iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i Istri te obrnuto. Vozila pod zabranom isključuju se na odmorištima", dodaje se.

Za sav promet zatvorene su zbog snijega ili srušenih stabala:

ŽC4030 Duzluk-Kutjevo

ŽC4100 Gornji Vrhovci-Poljanska

ŽC4253 Velika-Jankovac

Popis cesta gdje je zbog zimskih uvjeta na snazi zabrana prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu te teretnim vozilima s priključnim vozilom možete pronaći OVDJE.

Vrijeme do kraja dana

Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić najavio je da će sredinom dana u središnjoj Hrvatskoj stati oborine, a zatim sa sjevera doći do kidanja naoblake. Vjetar će oslabjeti uz temperaturu od 0 do 2 stupnja.

I u istočnim predjelima od sredine dana doći će do postupnog prestanka oborine i smanjenja naoblake. I ondje će vjetar oslabjeti, a temperatura će biti oko 0 ili 1 stupnja.

Poslijepodne se u gorskoj Hrvatskoj očekuje prestanak oborina i kidanje naoblake. Na sjevernom Jadranu od sredine dana uglavnom će biti suho i sunčano, a navečer ponegdje opet može biti malo kiše. Zapuhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša temperatura u gorskom području iznosit će -1 ili 0, duž obale od 5 do 10, a na otocima ponegdje do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenljivo te povremeno s kišom i grmljavinom. Najprije će na sjevernom dijelu, a navečer na krajnjem jugu zapuhati umjerena i jaka bura. Najviša temperatura u unutrašnjosti iznosit će oko 6, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.

