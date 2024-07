Dolazi toplo i stabilno vrijeme, a temperature ponovo rastu: Više o ljetnome vikendu pred nama otkriva meteorolog Brzoja

Nad naše područje stiže polje povišenog tlaka, jedna suha i dosta topla zračna masa, koja će se nad Sredozemljem i zadržavati neko vrijeme. Za nas to znači sunčano, vrlo toplo i vruće ljeto sljedećih dana. Tek manje nestabilnosti bit će prisutne u atmosferi, prije svega u kopnenim krajevima pa će tu i tamo u pojedine dane postojati šansa i za poneki lokalni pljusak.



U petak nas očekuje nas sunčano i toplo jutro. Manje svježe nego danas, uz jutarnju temperaturu u kopnenim krajevima od 13 do 16, a na Jadranu 20-ak do 23 stupnja. Samo još u gorju bliže 10. Vjetar slab, na Jadranu burin, a kasnije će, sredinom dana zapuhati vjetar s mora.

Pročitajte i ovo Toplinski udar Kako se zaštititi od velikih vrućina: Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo preporuke



I poslijepodne će prevladavati sunčano, u kopnenim krajevima središnje Hrvatske uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a temperatura u porastu - bit će blizu 30 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, s juga, te sve toplije. I ovdje će temperatura danju biti najmanje 28, često i 29 stupnjeva.



Sunčano vrijeme za kraj tjedna očekuje i gorsku Hrvatsku i sjeverni dio našeg Jadrana. U gorju sredinom dana i poslijepodne umjeren dnevni razvoj oblaka te pri tom možda negdje i lokalni pljusak. Vjetar slab, na moru do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, bit će vrlo ugodno, uz ovako ljetnu dnevnu cirkulaciju karakterističnu za stabilne dane. Temperatura u gorju, tek malo niža nego u unutrašnjosti, no svakako preko 25, dok će na sjevernom Jadranu biti i 30 stupnjeva.



I za Dalmaciju stoji sunčano, vrlo toplo, pa i vruće vrijeme. Na moru će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Opcije za ljetovanje Skrivene lokacije i ljetne manifestacije u Hrvatskoj: "Nama more ni ne treba, more je more, ali nama je rijeka rijeka"



Temperatura mora većinom je od 24 do 26. UV-indeks će na cijelom našem području biti vrlo visok. Važno je uzimati dovoljno tekućine i sredinom dana, u onom najviše vrućem terminu, između 11 i 16 sati, držati se hladovine.

Vrijeme naredna tri dana

Ne trebate prenagliti, i sunca i vrućine bit će još. Pred nama je jedno dugo toplo ljetno razdoblje.

Može biti tek manjih nestabilnosti, u obliku kraćih lokalnih pljuskova, koje za sad ne izgleda opasno. Malo nestabilnije bit će u nedjelju i ponedjeljak eventualno u gorju i na sjeverozapadu zemlje.

Uz slab vjetar s juga i jugozapada, temperatura za vikend već i u unutrašnjosti ide preko 30 stupnjeva.



Na Jadranu će vrijeme sljedećih dana zvati na plažu. Očekuje nas sunčano, vrlo toplo i vruće uz tek slab, rjeđe umjeren vjetar s juga, a iza vikenda zapuhat će maestral.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.