Staju tramvaji u centru Zagreba, ZET građanima uputio važnu obavijest

Zbog radova na modernizaciji elektroenergetske mreže u Draškovićevoj i Jurišićevoj ulici u Zagrebu u utorak 4. lipnja od 8:50 do 9:30 te od očekivanih 12:50 do 13:30 bit će obustavljen tramvajski promet Jurišićevom, Draškovićevom sjeverno od Ulice kneza Mislava, Vlaškom, Ulicom Franje Račkog te Ribnjakom, Medveščakom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, objavio je ZET na svojim stranicama.

Tramvajske linije 1, 4, 8, 11, 12, 14 i 17 prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 1: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Držićeva - Šubićeva - Dubec

Linija 8: Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 11: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 14: Savski most - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Maksimir

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Od Mihaljevca do Gračanskog Dolja za vrijeme radova vozit će tramvaj, dok će od Mihaljevca do Trga žrtava fašizma u prometu biti autobus.

