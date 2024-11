Prema izvještaju asocijacije ENTSO-E, uzrok raspada elektroenergetskih sustava 21. lipnja u Crnoj Gori, BiH, Albaniji i Hrvatskoj je u dalekovodima u Crnoj Gori te na granici Albanije i Grčke.



"Prvo je došlo do kvara na dalekovodu Ribarevine - Podgorica 2 u 12:09 sati. Drugo iskapčanje dogodilo se na dalekovodu Zemblak - Kardia u 12.21 sat. Utvrđeno je da su oba incidenta uzrokovana nedovoljnim razmakom dalekovoda od vegetacije. To je rezultiralo ispadanjem drugih dalekovoda i kolapsom napona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Hrvatskoj", navodi se u izvješću.

U oba slučaja došlo je do, kako navode, skraćivanja udaljenosti između dalekovoda i površine ispod njega, nakon čega se aktivirao sustav zaštite i isključio rad dalekovoda. Sustav se pokušao ponovno automatski uključiti, no to nije uspjelo.

Nakon kvarova na dalekovodima Ribarevine - Podgorica 2 i Zemblak – Kardia, u razmaku od samo 15 minuta iz sustava je ispalo 19 dalekovoda, među kojima i dalekovodi koje u cijelosti, poput dalekovoda Brinje - Pađene, ili u suradnji s elektroprivredama susjednih država, poput dalekovoda Trebinje - Plat, održava Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS). Među ostalima, bez struje su u Hrvatskoj ostali Split, Dubrovnik, Zadar, Makarska i Omiš. Uklanjanje kvarova i ponovna uspostava napajanja strujom u Crnoj Gori te dijelovima BiH, Hrvatske, Albanije i Grčke potrajali su taj dan tri sata.

Izvješće ne spominje odgovornost operatora u Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj već se najavljuje dodatno izvješće do kraja 2025. godine. Napominju i utjecaj snažne potrošnje električne energije zbog temperatura viših od 40 Celzijevih stupnjeva koje su tada vladale na zapadnom Balkanu.

Velika potražnja za električnom energijom ključna je za razumijevanja kolapsa koji je uslijedio nakon ispada na dalekovodima u Crnoj Gori te na granici Albanije i Grčke, navodi se u između ostalog u izvještaju ENTSO-E kojeg prenosi Jutarnji list.