Danas točno u podne bit će održana konferencija za novinare na kojoj će biti objavljen iznos koji je sakupljen za liječenje dvogodišnje Mile, djevojčice koja je ujedinila Hrvatsku.

Roditelji Mile Rončević, Marin i Sanja, u ponedjeljak se nalaze u Zagrebu. Došli su izraditi vize kako bi sutra mogli na put u SAD.

Točno u podne, u Velikoj dvorani Novinarskog doma bit će održana konferencija za medije na kojoj će biti objavljen iznos koji je do sada prikupljen.

Do petka je sakupljeno 1.524.027,85 dolara od potrebnih 2,8 milijuna, kolika je cijena jednogodišnjeg liječenja Mile u Childrens Hospital od Philadelphia, a je li nakon vikenda dostignut iznos od 2,8 milijuna dolara znat će se uskoro.



Očekuje se da će potreban iznos biti dosegnut, s obzirom na to da su u nedjelju održane brojne humanitarne akcije, a tu su i uplate velikog broja građana putem banaka koje nisu bile vidljive tijekom vikenda jer nema platnog prometa.

Zaklada Nora Šitum putem koje se također prikupljaju sredstva jutros je na Facebooku objavila kako je putem njihove zaklade prikupljeno 1,649.187,61 kn.

U liječenju male Mile sudjelovat će i tim vrhunskih znanstvenika koji čine Ivan Đikić, Richard Aplnec, Dragan Primorac i Jelena Roganović.

"Avionske karte već rezervirane"

Roditelji su već objavili da su avionske karte rezervirane. Mila Rončević u utorak ujutro putuje s roditeljima u Ameriku. Iz tog razloga nije započeto njezino liječenje kemoterapijom u Dječjoj bolnici na Kantridi.

Podsjetimo, dvogodišnja Mila Rončević boluje od akutne mijeloične megakariocitne leukemije. To je podtip, maligne bolesti krvi, odnosno koštane srži. Za tu bolest je tipičan nagli porast nezrelih oblika krvnih stanica koje se skupljaju u koštanoj srži i sprečavaju normalnu proizvodnju zdravih krvnih stanica.

Djevojčica je prvi put od te bolesti oboljela prije prvog rođendana, nakon toga je šest mjeseci provela u bolnici Kantrida. Stanje je bilo bolje, bolest se povukla, no onda se prije mjesec dana ponovno vratila.

Osjeća se dobro

Marin Rončević, Milin otac, rekao je u nedjelju za Dnevnik Nove TV da se Mila osjeća jako dobro.

"Čak je izvanrednog općeg stanja. Kažem da vjera, molitva ovog naroda i ljubav koju joj šalju ljudi širom svijeta, da joj pomažu da bude dobro. Ona je vesela, igra se. O njoj se vodi najbolja moguća briga ovdje u KBC Rijeka i sve je pod paskom profesorice Roganović kojoj sam beskrajno zahvalan. Kao i svim dragim i dobrim ljudima koji su se u ovom broju i financijski, ali i vjerom, molitvom i ljubavlju, pridružili nama u ovoj životnoj bitci", rekao je Rončević.



Zna da su se u cijelu akciju uključili vrhunski stručnjaci, no s njima uglavnom komunicira njegova supruga, koja je kardiologinja. "Ja sam na sebe preuzeo više čuvanje djeteta, brigu o njoj i rješavanje nekih drugih logističkih stvari", dodao je.

U HZZO-u su potvrdili da su pretraživanjem međunarodnog registra pronađena tri potencijalna darivatelja krvotvornih matičnih stanica, što za Milu znači život. Potvrdila je to i njezina majka. "Za Milu to znači život, za Milu to znači da ukoliko je se dovede barem u parcijalnu remisiju u kojoj bi mogla biti liječena, transplantacijom krvotvornih matičnih stanica, to znači potencijalno izlječenje, to je jako dobra vijest", kazala je Sanja Matijević Rončević.