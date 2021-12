Dok se novi problemi otvaraju, ali ne i rješavaju, država troši europski novac na promociju obnove koja još u pravom smislu nije ni počela. Više od dva milijuna kuna potrošit će se na promotivne materijale. Ali to tako mora biti jer tako kaže Europska unija (EU).

Kemijske olovke, kape, majice, kišobrani, maske, leci... Sve s logom obnove država će platiti više od dva milijuna kuna i to europskog novca.

''To su pravila Europske unije, to je novac koji se isključivo koristi za vidljivost, to ne može biti iskorišteno ni za jedan drugi segment obnove'', objašnjava Gordan Hanžek, prvi čovjek Središnjeg državnog ureda za obnovu i zbrinjavanje.

Ako se ne iskoriste, sredstva propadaju. Iz Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje kažu da je riječ tek o 0,32 posto ukupnih sredstava za obnovu koju većinom financiraju fondovi Europske unije. A promidžba je propisana europskim pravilima.

Da se pita konzultanticu za europske fondove Arianu Velu, taj novac za promidžbu mogao bi se inovativnije potrošiti: ''Da možda razmišljaju o tome kako uključiti lokalno stanovništvo, lokalne proizvode i kako da nađu način da možda lokalnu zajednicu više uključe u samu vidljivost projekta''.



Promotivni materijali namijenjeni su korisnicima, medijima, stručnoj i općoj javnosti. Ovakvih slučajeva bilo je i prije, primjerice u aferi paketići kada su pokloni financirani europskim novcem nošeni djeci u privatni vrtić ili kod izgradnje zagrebačkog rotora, kada su se također dijelili promo materijali i izrađivale makete.

