Novi život za psića Bena: Vlasnica ga je htjela ubiti, već je iskopala grob, a onda su ga spasili aktivisti

"Ušli smo u dvorište, do tada je došao i kolega Elvis. Znači to je box metar sa metar i pol možda. On je tu proveo svoj život. Oni su dozvolili da on živi u bolovima i patnji."

Aktivisti za zaštitu prava životinja uzeli su jednogodišnjeg psa Bena iz dvorišta u Vrhovini. Dojavljeno im je da je starija vlasnica odlučila usmrtiti svog psa, a kada su ga uzeli, nije se bunila.

"Kaže ona meni, on je bio tako sladak kad je bio mali i onda je narastao i počeo ganjati kokoške i razbolio se i sad više nije sladak", kaže Sanja Šaravanja iz Udruge Srce za šapice.

Već je pozvala svog posinka i lovačkom puškom naumili su ustrijeliti Bena. Aktivisti su stigli u posljednji čas, jer i da mu nije puška presudila, uginuo bi od gladi, parazita i bolesti.

Pročitajte i ovo Bjegunac s tjeralice Uhićen silovatelj pasa iz Zagreba: Otkriveno u kojoj se zemlji skrivao od policije

"Ben je u dosta lošem stanju. u takvom stanju je i došao. Bio je nepovjerljiv. Vidimo da je dosta izgladnio. Sve kosti mu se vide. Što znači s vremenom bi uginuo", ispričao je Slaven Karaica, veterinarski tehničar.

Osim puške, za Bena, mješanca Hrvatskog ovčara, iza kuće već je bio pripremljen i grob u koji bi ga zakopali.

"Ona je otkopala grob tamo gdje stoje lopate i ona je to pripremila za njega. Ja kažem njoj, za što je ovo, kaže ona - za njega. Ta scena tog groba pripremljenog mi je do sada najjezivije što sam vidjela", rekla je Šaravanja.

Za ubijanje životinje bez razloga Hrvatski zakon propisuje kaznu do jedne godine zatvora, koja se u praksi u pravilu mijenja za uvjetnu kaznu.

Pročitajte i ovo Nova pravila Od danas drastične kazne za zlostavljanje životinja! Počinitelji će plaćati 10 puta više nego ranije

Dobra je vijest da se Ben dobro oporavlja. Za njega se traži novi dom i novi vlasnik, međutim i za udomljavanje, zakon kaže da stara vlasnica mora potpisati dokument u kojemu ga se odriče.

"Vidim da ako provedete par minuta s njime i zavoljet će vas. Vjerujem da bi on bio dobar pas za maženje i igru", tvrdi Karaica.

"Ben je još uvijek uplašen ali mahat će on ponovo repom od sreće, samo potreban mu je topli dom i brižna ruka."

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.