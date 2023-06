Veliki intervju Tomislava Tomaševića: O mogućim poskupljenjima, nepokošenom gradu, sigurnosnoj situaciji, a otkrio je i hoće li se kandidirati za novi mandat

Niz je problema u hrvatskoj metropoli, od odvoza smeća do nepokošenih zelenih površina, a sada se svemu pridružilo i ubojstvo u centru grada, u Paromlinskoj ulici.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u Dnevniku Nove TV, a s njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Na pitanje ima li više saznanja o ubojstvu u Paromlinskoj kazao je da nema te da je razgovarao s načelnikom PU zagrebačke te da je istraga u tijeku. "Ove godine u Zagrebu su bila tri ubojstva i sva su riješena. Lani ih je bilo pet, što je za dva manje u odnosu na godinu dana prije, i prošla je godina po izvješću policije bila najbolja po svim pokazateljima u zadnjih 20 godina. Znači, grad je prošle godine bio najsigurniji u zadnjih 20 godina."

Pročitajte i ovo Dvosatna šetnja VIDEO Kuda idu divlje svinje? Posjetile jednu zagrebaču bolnicu: "Pacijenti su se uznemirili"

Na pitanje reporterke bi li on noću prošetao područjem starog paromlina, kazao je: "Pa bih, s obzirom da sam pored i radim do kasno navečer. To su ruševine koje su pred nosom bivšeg gradonačelnika bile dva desetljeća. Kao što znate, ili će se stara zgrada Zagrebačke banke u Paromlinskoj srušiti od strane privatnog vlasnika, ili će ju Grad srušiti pa mu isporučiti račun. Izgleda da je ipak započelo rušenje u njegovoj režiji, ali mi smo rekli čim smo došli na vlast da to nećemo tolerirati."

Poveznica s premijerom

Reporterka je kazala kako je gradski zastupnik Renato Petek za Tomaševića rekao da ga podsjeća na Andreja Plenkovića i da je netransparentan. Na pitanje zašto im ne dostavlja neke podatke koje traže od njega, Tomašević odgovara: "Dostavljamo, ali sad kad bih ja isto tako išao komentirati tog zastupnika, posebice zbog krivih informacija, recimo, najviše oko CIOS grupe, kada se govori neistina da su se povećali prihodi te grupe od Grada i gradskih poduzeća otkad sam postao gradonačelnik... To je neistina. Dvostruko su se smanjili, to je prava istina.

Jedina je poveznica mene i premijera da ponekad komuniciramo kao gradonačelnik glavnoga grada i predsjednik Vlade."

Na pitanje kad će povećati cijene komunalija, jer Grad ostaje bez prireza, Tomašević odgovara: "Već sam to rekao, bio sam vrlo transparentan. Nismo još vidjeli prijedloge izmjena zakona, ali vidjeli smo Vladin prijedlog tzv. porezne reforme. Grad Zagreb ima najveći prirez u Hrvatskoj, po zakonu jedini i smije imati 18 posto, jer ima čak 340 ustanova. Rekao sam već kako smatram da je socijalno pravednije vratiti tu stopu poreza na dohodak nego podići cijenu komunalija, za tih milijardu kuna koliko ćemo manje imati."

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, u studiju Dnevnika Nove TV - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Porez na dohodak plaćaju oni s većim plaćama i zato smatram da je ispravnije vratiti tu stopu poreza nego povećati komunalije za sve", dodao je Tomašević.

"Čak i kada vratimo stope onakve kakve su sada, znači tu neće biti dodatnog poreznog opterećenja za građane nego će biti jednako, ono zapravo neće biti jednako jer će Zagreb i tada izgubiti oko 400 miljuna kuna godišnje, što će dati doprinos za svima veće plaće", kazao je on.

Cijene javnog prijevoza i vrtića

Upitan hoće li rasti cijene javnog prijevoza i vrtića, kazao je: "Zasad ne. To znači da ne mogu obećati da neće rasti za sljedećih godinu dana s obzirom da sve raste. Raste trošak rada, moramo povećavati plaće, raste trošak materijala, raste trošak svega, hrane u dječjim vrtićima, ako već hoćete. Međutim, unatoč tome uspjeli smo da gradski vrtići budu najjeftiniji od svih velikih gradova u Hrvaskoj", kazao je i dodao kako je najjeftiniji i javni prijevoz te da se nada da će to tako i ostati. "Napravit ćemo sve što možemo da tako ostane."

Pročitajte i ovo Udar na proračun Tomašević otkrio kako će Grad Zagreb nadoknaditi ukidanje prireza: "Smatramo da je to i socijalno pravednije"

"Kad smo preuzeli upravljanje gradom, u vrtiće je bilo neupisano više od 1500 djece. To nije problem koji smo mi stvorili, nego smo ga nasljedili. Rekli smo da ćemo taj problem riješiti do kraja mandata. U tom smislu bilo je nužno revidirati mjeru roditelj-odgojitelj. Oni koji se ne upišu u gradske vrtiće, upišu se u privatne, koje Grad isto tako subvencionira."

Na pitanje kud sada s tom djecom, postavio je protupitanje - jeste li to pitanje postavili prošlom gradonačelniku, na što mu je reporterka odvratila da je to pitanje postavljano svima. Ponovio je da je problem vrtića naslijeđen i da će ga oni najbrže moguće riješiti.

"Za mjeru roditelj-odgojitelj išlo je pola milijarde kuna, morali smo je revidirati da bismo mogli izgraditi nove vrtiće. I nije se izgradio skoro nijedan gradski vrtić", kazao je Tomašević. Na pitanje misle li subvenconirati i tete čuvalice, za djecu koja se ne upišu ni u privatni ni u gradski vrtić, odgovorio je da već subvencioniraju obrte što se tiče dadilja koje čuvaju djecu.

"Crkla kosilica?"

Reporterka je pitala i zašto je grad tako zapušten, trava je ponegdje do struka, na što je odgovorio da nije svugdje tako. "Imate dijelove gdje je negdje pokošeno, a metar dalje nije. Što je, crkla je kosilica?", pitala je reporterka.

"Kao prvo, imate i puno privatnih površina, koje Grad ne održava. Zrinjevac održava 12 milijuna kvadrata zelenih površina, ali samo javnih površina. Privatne površine ne održava. Isto tako, kad vidite nasipe uz željezničku prugu nepokošene, njima upravljaju Hrvatske željeznice.

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, u studiju Dnevnika Nove TV - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Kad vidite od nasipa onaj prostor, zeleni koridor uz Savu, to je opet u režiji Hrvatskih voda. Slažem se, rekao sam već da je u svibnju palo više kiše, četiri puta više nego inače, a kosilice koje smo naslijedili ne mogu u tim uvjetima kositi travu... Ima kosilica, koje će doći za mjesec dana. Cijelo vrijeme se kosi, i čekalo se da budu bolji vremenski uvjeti, što su i bili, no kao što vidite sad su se opet pogoršali, ali u svakom slučaju, to će se vrlo brzo stabilizirati. Međutim, da se to ne bi događalo u budućnosti, kupit ćemo nove kosilice koje će moći kositi i vlažnu travu, i po kiši, da se to više nikad ne ponovi."

O podzemnim spremnicima za otpad i priključcima za vodu

Što je s podzemnim spremnicima za otpad? Vrane sada razvlače smeće. "Završila je javna nabava i 150 podzemnih spremnika će se početi postavljati u idućih mjesec dana. Ljubljana je podzemne spremnike u centru grada, isti broj, postavljala 10 godina. Znači, ako mi to uspijemo riješiti u dvije i pokl godine, to će biti četiri puta brže od Ljubljane."

Što se tiče priključka vode za stanovnike Dankovca, Tomašević kaže: "Vodoopskrbna mreža u Dankovcu trebala bi biti riješena do kraja ovog mjeseca, i to je isto problem koji je prošla vlast obećavala riješiti 20 godina. Mi ćemo to riješiti. To je pet posto građana, koji su u brdskim naseljima ili u vrlo rijetko naseljenim dijelovima, poput Brezovice. Tu su najskuplje investicije, ali slažem se, u 21. stoljeću u glavnom gradu svi moraju imati javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju."

Pročitajte i ovo Veliki intervju Tomašević najavio zaokret u vezi s otpadom i niz drugih promjena: Za obnovu čak 85 milijuna eura

Vezano uz aferu Sv. Duh, kazao je da ravnateljici podmeće stara ekipa. "Tko je sigurno bio bolji, bivši ravnatelj. Podmeću i ljudi koji su protiv, iz svjetonazorskih razloga, promjena koje se dešavaju u Sv. Duhu, uključujući situaciju - što bi evo, zastupnik Herman rekao da su nebitne teme za život ljudi, ali nije nebitno za žene da je Sv. Duh bio jedina bolnica u Zagrebu u kojoj žene nisu mogle ostvariti svoje ustavno pravo na pobačaj. Bio je kolektivni priziv savjesti."

Na pitanje kako mu je ravnateljica rekla da su leševi bili po podu te jeli mu neugodno sada, odgovara: "Kao prvo, snimka se pojavila na dan kada se odučilo o nagradama Grada Zagreba. Tvrdilo se da je stara dva tjedna, što se pokazalo da je nemoguće, zato što su rashladni uređaji bili poluprazni mejsec dana unatrag, u najmanju ruku. Na osnovu pisane izjave šefa Patologije, koji je ustvrdio da se u mandatu ravnateljice ne krši pravila. Na kraju se u internoj istrazi ti pokazalo netočnim. Na temelju toga šef Patologije dobiva otkaz. Mi inzistiramo da ako se krše pravila bolnice, da se odgovorni sankcioniraju. I to onda radi." Istaknuo je i da su netočne priče da ljudi odlaze iz te bolnice.

"Naravno da idem po novi mandat jer sam rekao da za promjene u Zagrebu koje su potrebne, nužna su dva mandata. Treći mandat, mislim da nitko ne bi trebao imati", kazao je na kraju Tomašević.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.