Uhićen je 47-godišnji Zagrepčanin Ivor Ivanišević, bjegunac s tjeralice zaposlen u Europskom parlamentu.

Ivanišević je prije nekoliko dana uhićen u Njemačkoj, a trenutno se nalazi u ekstradicijskom pritvoru u Belgiji, doznaje Jutarnji list.

Samo četiri mjeseca ostala su do zastare postupka, a do uhićenja je došlo dva tjedna nakon što je Ivanišević na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u ponovljenom postupku nepravomoćno ponovno osuđen u odsutnosti na godinu dana bezuvjetnog zatvora.

Prema optužnici, zlostavljao je jednog od svoja dva psa i razmjenjivao gnjusne zoofilske sklonosti putem interneta s istomišljenicima. Ivanišević je u ruke policije pao tijekom lova na pedofile. Sud mu je naložio plaćanje 4287,52 eura troškova, u čemu je veterinarsko vještačenje, sudski paušal i prihijatrijsko vještačenje o raspravnoj sposobnosti.

Hrvatski sud sad mora hitno belgijskim vlastima dostaviti preveden europski uhidbeni nalog kako bi oni po njemu mogli dalje postupati. Odluka o izručenju se tek očekuje.

Cijeloj javnosti se okretao želudac

Slučaj je to zbog kojeg se istražiteljima, ali i cijeloj javnosti, okretao želudac. Radi se o iživljavanju nad nesretnim životinjama koji je, prema dostupnim podacima, trajao godinama.

"Policijska uprava zagrebačka je 2015. provodila izvide vezano za informaciju o iskorištavanju djece vezanu za pornografiju na društvenim mrežama. Tada nam se otvara sumnja na osobu vezano za djelo ubijanja i mučenja životinja", priopćeno je prošle godine iz zagrebačke policije.

Policija upada u stan na zagrebačkoj Knežiji. Zatiče dva psa, izmučena i izgladnjela, s vidljivim ožiljcima i ozljedama. Ondje je pronašla i stotine CD-a s videodokazima eksplicitnog fizičko i seksualnog zlostavljanja. Zlostavljač završava u pritvoru, a psi u Dumovcu.

"Kujica je bila strašno mršava. Ona je očito bila pod velikim stresom jer mužjak nije bio. On je bio u puno boljem zdravstvenom i gojnom stanju", rekla je tada Tatjana Zajec, voditeljica skloništa u Dumovcu.

Sve je nedvojbeno dokazano

Optuženi muškarac to je radio godinama. Svoja je dva psa izgladnjivao, zlostavljao, silovao i sve to snimao. Za policiju u ovom slučaju od početka nije bilo nikakve sumnje. Sve je ukazivalo da se to događalo unazad šest godina, dakle od 2009. godine.

Optuženi Ivor Ivanišević, otkako je 2017. pokrenuto suđenje u ovom slučaju, je radio ni manje ni više nego u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a na sudu se nije pojavljivao. Maksimalna kazna za djela koja mu se stavljaju na teret u Hrvatskoj je godinu dana zatvora.

Hoće li doći do obnove postupka?

Na potezu je Viši sud, jedan od Županijskih sudova u zemlji kojemu će spis biti dodijeljen. Pitanje je hoće li Ivaniševićev spis biti uopće razmatran tijekom ljetnih mjeseci, prije nego nastupi zastara.

U slučaju da presuda ne bude potvrđena, on ostaje kao neosuđena osoba, a ukinut će se i tjeralica za njim koja je na snazi bila godinama.

U slučaju da presuda bude potvrđena, Ivanišević će moći tražiti obnovu postupka jer mu se sudilo u odsutnosti. U tom će se slučaju osobno morati ukazati pred hrvatskim organima progona.