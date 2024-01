Jednim klikom do svih informacija o lijekovima: Građanima će jedna od usluga biti posebno zanimljiva

Jednim klikom do svih informacija o lijekovima koji su vam pripisani putem platforme e-građani.



"Kao i dosad, mogli vidjeti koji su im recepti pripisani odnosno izdani u zadnjih šest mjeseci, sad će moći pogledati sve detalje. Razvijena je još jedna dodatna usluga na nuspojave koje građani primijete", objasnila je rukovoditeljica službe za lijekove HZZO-a Jelena Matuzović.



Odsad su lako dostupne i informacije o svim lijekovima u Hrvatskoj, bez obzira na to jesu li na listi HZZO-a ili ne. Koliko neki lijek stoji, kako se koristi, koje su nuspojave i je li neki lijek u nestašici samo su neki od podataka u novoj nacionalnoj bazi lijekovi. Građanima bi to trebalo uvelike pomoći.

"To je jako dobro jer ja volim to pročitati", rekla je Matilda iz Zagreba dok je Vedrana dodala da bi što više toga trebalo biti na e-građani.

Trebalo bi se olakšati i liječnicima i ljekarnicima. Oni će pomoću novog sustava, na jednom mjestu moći usporediti sve lijekove i na jednostavniji način vidjeti smiju li se oni zajedno koristiti, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Željka Škreblin.



"Sva terapija koju pacijent uzme, tri ili četiri, lijeka veća je šansa da jedan drugome smetaju da tako kažem da ljudi bolje razumiju. Kroz ovaj sustav ćemo dobiti točne podatke koliko smetaju i ako treba korigirati terapiju ili neki lijek ukinuti", rekla je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.



Često se događa da uzimamo lijekove bez savjeta liječnika i ljekarnika, čak i ako koristimo lijekove na recept.



"Imate interakciju nekih poznatih biljnih lijekova za pamćenje s lijekovima za zgrušavanje koji mogu raditi velike probleme. Problem je veći kad ne znam što pacijent kupuje, nego kad ih ja prepišem", objasnila je specijalistica obiteljske medicine Mirela Marković.



No zato će tu sad biti ljekarnici. Imat će uvid u pripisane lijekove unatrag šest mjeseci. Dosad su mogli vidjeti samo recept od tog dana kad je izdan.

"Već godinama se nadamo da imamo uvid u e-karton da vidimo što je pacijent digao i kako bismo mogli sveobuhvatno vidjeti što mu preporučiti", naglasila je magistrica farmacije Karla Komšić.



Nova opcija na platformi e-građani već je dostupna, a opcija za liječnike i ljekarnike trebala bi biti dostupna za 30-ak dana kada se svi prilagode novom sustavu.

