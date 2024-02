Novi problemi s otpadom na Jakuševcu: "Tomašević naglo ušuti kada treba reći o suradnji s Pripuzovim tvrtkama"

Sva prikupljena plastika već danima se gomila pod jednom nadstrešnicom na Jakuševcu.



"To je lokacija koja se koristila od ove gradske vlasti kao prostor za pranje i servisiranje kamiona Čistoće gdje je Grad Zagreb sebi na jedan potpuno netransparentan način izdao dozvolu za 250 tisuća tona otpada na godišnjoj razini, 40 metara od obiteljskih kuća. Zbog odrona na deponiju i zbog tog mješanog komunalnog otpada u plastici stravično smrdi", rekao je Josip Pavlović iz Udruge ekologija grada.

Inače, takav otpad vozi se izravno privatnim firmama, u ovom slučaju to su Ce-za-r, Eko-Flor Plus i Reoma Grupa s kojima Zagrebački holding ima okvirni sporazum za preuzimanje i obradu plastične ambalaže.

Pročitajte i ovo progovorio i o točkastoj koaliciji Peđa Grbin u Dnevniku Nove TV: "Plenković me podsjetio na Tuđmana nakon skupa za Radio 101"



"Iz Grada Zagreba kažu da jest bilo određenih problema vezanih uz odvoz plastike, ali da je stanje sad normalizirano. Ipak, vidimo da je ovaj sortirni operativni centar i dalje prepun žutih vrećica što znači da problem sa privatnim tvrtkama koje inače prihvaćaju plastiku i dalje nije riješen", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.



"Papir se dovozio i glomazni otpad, ali plastika je prvi puta znači negdje je došlo do zastoja. Je li netko od ovih otkupljivača nema više kapaciteta ili prema informacijama nisu produženi ugovori za daljni otkup, ali ovdje više nije moguće dovoziti jer ovo su već količine koje su zatrpale halu i u idućem tjednu neće biti mjesta", dodao je predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić.

Pročitajte i ovo Mirovna konferencija Politička elita okupila se u Münchenu, reporterka Dnevnika Nove TV doznala detalje sastanka: "Zelenski je uputio poziv Trumpu..."

Problem leži u tome što Grad već neko vrijeme odugovlači produljenje dozvole Reoma grupi koja je preuzimala plastični otpad u istočnome dijelu Zagreba. Pa je tvrtka CEZAR, inače dio C.I.O.S. grupacije u vlasništvu Petra Pripuza, morala prihvatiti veće količine, a kako kažu - nisu im bile najavljene pa su se na to morali pripremiti.



"Možemo potvrditi kako je od ugovorenih količina za preuzimanje preostalo još oko 470 tona te će društva CIOS grupacije, koja su u zajednici ponuditelja, izvršiti sve svoje zadaće u skladu s ugovornim obvezama", priopćili su iz C.I.O.S. grupacije.



"Tomašević kada treba reći o suradnji s tvrtkama Petra Pripuza onda nekako naglo ušuti jer on je obećao da ovaj grad neće s njim surađivati, a surađuje više nego ikada. To nije problem, ali mora transparentno i otvoreno reći gdje je problem i kako će se riješiti i otvoreno komunicirati s građanima", naglasio je zastupnik u GS Grada Zagreba Renato Petek.



Dogovor je na vidiku jer iz Reome grupe stiže potvrda kako raspolažu najavom o produljenju predmetne dozvole tijekom sljedećega tjedna te da isto u idućim danima i očekuju.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.