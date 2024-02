Peđa Grbin u Dnevniku Nove TV: "Plenković me podsjetio na Tuđmana nakon skupa za Radio 101"

Nakon prosvjeda lijevo-liberalne oporbe na Trgu sv. Marka, predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u Dnevniku Nove TV, a s njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Prije svega, Hrvatska je danas dva puta pobijedila i koristim ovu priliku da čestitam našim Barakudama na fantastičnom rezultatu, a drugi put je pobijedila kada je ustala na Markovom trgu i pretvorila ga u mjesto otpora i mjesto borbe za slobodu.

Što se tiče načina na koji ćemo izaći na izbore, ja sam to i govorio posljednjih nekoliko dana. Nakon što prođe skup, razgovarat ćemo o tome nakon.

Ne mogu sada reći hoće li razgovori biti baš sa svima ili samo nekima od njih, ali s većinom ćemo razgovarati", rekao je Grbin na početku i dodao da će s Možemo! sigurno razgovarati.

"Već i vrapci na grani govore o točkastoj koaliciji, ono što mi želimo čuti je kako će to izgledati, na koji način i to su razgovori koji će se definitivno voditi u danima koji su pred nama", naglasio je.

Ako ponovno dobiju košaricu, kazao je Grbin, to je odgovornost onih koji su odlučili na taj način.

"Svatko od nas kada ide na izbore i kada želi napraviti nešto dobro za ovu zemlju snosi odgovornost za svoja djela, bez obzira na to hoće li nečija odluka završiti bolje ili lošije - svatko od nas, ja, kolegice, kolege, snosimo odgovornost za ono što radimo. I ta odgovornost je velika, ona je u ovom trenutku takva da je pred nama mogućnost bolja Hrvatska ili nastavak ovakve korumpirane", ustvrdio je predsjednik SDP-a.

Tandara Knezović pitala je Grbina s kime ne bi išli u koaliciju na što je odgovorio da su razgovori pred njima sljedeći tjedan.

"Onda kad oni završe, moći ću vam konkretno reći - ovi su za, ovi su protiv, s ovima možda idemo djelomično. To u ovom trenutku još ne znamo, tek trebamo razgovarati", naglasio je.

Prosvjed ljevice

To što je prosvjed organiziran na Markovom trgu, a ne na Trgu bana Josipa Jelačića nije riječ o hrabrosti, istaknuo je Grbin.

"Ne radi se o hrabrosti. Vrlo jasno smo rekli da je Markov trg za Hrvatsku simbolično mjesto. Mnoge važne odluke su se tamo donijele. Radilo se o simbolici, radilo se o Markovom trgu gdje s jedne strane imate Vladu, a s druge strane Sabor koji su odgovorni za ovo što nam se u ovom trenutku događa i upravo od tamo se morala poslati poruka", rekao je Grbin.

Što se tiče izjava premijera Andreja Plenkovića i njegovih komentara da je riječ o prosvjedu radikalne ljevice te da je proruski orijentiran, Grbin je kazao da je premijer svašta rekao.

"Moram priznati da sam malo zabrinut za njegovo zdravlje, podsjetio me na Franju Tuđmana nakon skupa za 101. A kako su HDZ-ovci na mrežama krenuli umanjivati broj ljudi koji se tamo pojavio, samo očekujem da sada kažu da skupa uopće nije bilo, da prosvjeda nije bilo, da Markov trg nije bio pun, da Gornji Grad nije bio pun", dodao je.

Premijer je komentirao i da su neke poruke na prosvjedu bile vulgarne te primitivne s čim se Grbin se slaže. Tandara Knezović ga je pitala slaže li se s tim da su HDZ-ovci kvislinzi na što je odgovorio: "HDZ jesu kvislinzi, to su pokazali primjerice u situaciji s Mađarima i s MOL-om. To je potpuno evidentno. Kada govorimo za lopova da je lopov onda to nije teška riječ, to je činjenica. To što se netko nije u stanju suočiti s činjenicama nije moj problem", poručio je Grbin.

Tandara Knezović je pitala je li onda za njega bivši predsjednik Tuđman mafijaški boss kakvim ga je nazvao Krešo Beljak.

"Mi znamo što se događalo 90.-ih u ovoj zemlji i naravno da Franjo Tuđman ima neke zasluge, ali je isto tako i činjenica da je Hrvatska u njegovom mandatu opljačkana. Da to zanemarimo?", upitao je.

Most je kazao da je ljevica napravila uslugu Vladi jer nisu zvali njih na prosvjed.

"Žao mi je što tako misle, ali mi smo pozvali sve koji žele na Markov trg da nam se pridruže. Vrlo je jasno - dođite na Markov trg, pridružite se prosvjedu.

Nikola Grmoja je sam jednog dana rekao - Pozivam ljude da dođu na Markov trg. Poslije se predomislio. Uopće me ne zanima što on govori. Pitajte njega za pojašnjenje njegovih riječi", ustvrdio je.

Incident u Zadru

Maskirani muškarac u petak je zalio člana zadarskog SDP-a Daniela Radeta.

"Mi koji smo bili pored njega to smo vidjeli, svjedočili i dobili dio tog smrada koji se izlio od strane kukavice kojeg tu gledamo na slici, ali kao i svaka druga kukavica - bježali su, bježe i bježat će jer nemaju hrabrosti to što rade raditi bez maske.

To pokazuje koliko je to sramno, a i čuli smo Zadranke i Zadrane što misle o tome.

Od policije očekujem da napravi posao najbolje što može, iako ne očekujem nemoguće. S obzirom da se frajer solidno zamaskirao, mislim da to radio upravo da se ne bi otkrilo. To pokazuje o kakvoj se kukavici i nedostatku hrabrosti radi. Bježao je kao Speedy Gonzales", usporedio je.

Sljedeći korak, nakon prosvjeda, je rasprava u Saboru, zaključio je Grbin.

"Mi smo zatražili izbore odmah i predložili smo, sljedeći tjedan će se raspravljati o tome hoće li se Sabor raspustiti ili neće. Koliko su u HDZ-u u strahu, primjerice, inače svaki petak dobivamo raspored i očekivali smo i ovaj da znamo kad će ta rasprava biti, ali ne usude se to dati nam. Ne znaju valja ni sami kada bi ju stavili i hoće li ju pokušati opstruirati", dodao je.

