Umirovljenici osmislili prijedlog za popuste: "Pokaže umirovljeničku karticu i on u ljekarni ima 10 posto popusta"

Hrvatska stranka umirovljenika kaže da brojni gradovi sada nude popuste za svoje umirovljenike, kao i brojne organizacije poput prijevoznika ili trgovina.

Smatraju da bi bilo dobro kada bi jedna kartica bila dovoljna za sve popuste i kada bi to obuhvaćalo baš sve umirovljenike. Taj su prijedlog ponudili i Vladi.

"Ako daju ljekarne 10 posto popusta, on pokaže umirovljeničku karticu bez obzira odakle je i on u ljekarni ima 10 posto popusta. Ako daje se na sportskoj priredbi, on dolazi na utakmicu u Zagreb, kupuje kartu, pokaže svoju kartu i ima 10 posto popusta na ulaznicu", rekao je predsjednik HSU-a Veselko Gabričević.

"Baš smo bili s ministrom i oni su to počeli ozbiljno razmatrati. Mislim da će od nove godine naš tim ljudi ući u razmatranje s njima da se to odradi", komentirao je član HSU-a Marinko Lukenda.

