U središnjoj Hrvatskoj u 10:58 osjetio se novi jači potres. Hrvatski seizmolozi kažu da je bio 4,1 po Richteru, s epicentrom blizu Petrinje.

Seizmolog Krešimir Kuk rekao je za DNEVNIK.hr kako je prema prvim informacijama potres bio jačine 4,1 po Richteru. To su ubrzo potvrdili na Twitteru Hrvatske seizmološke službe.

Iz Geofizičkog odjela zagrebačkog PMF-a potvrdili su nam da je u 11:13 uslijedio slabiji potres magnitude 2,6 po Richteru, također na petrinjskom epicentralnom području, te upozorili kako može uslijediti još slabijih potresa.

"Taman sam krenula gore na kat, i počelo je tresti i normalno, pobjegla sam odmah van jer sam znala da je potres. Sad evo vidim na aplikaciji da je 4,5. Taman skupim hrabrosti da se popnem i odustanem", rekla nam je Petrinjka Svjetlana.

Sugrađanin Hazbo ispričao je kako je bio u autu: "Vidjeli smo kako ljudi bježe".

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović potvrdio nam je da u tom gradu nema veće štete, ali su se urušili "ostaci ostataka" zgrada oštećenih u potresu u prosincu. Dodao je da je u koordinaciji s vatrogascima.

"Nekako sam oguglao i mislim kad je u pitanju strah da smo već naučili na potres", rekao je još Dumbović.

"Ja sam bio na 4. katu kad je treslo 6 nešto, tako da već smo odrvenili kako kažu...", ispričao nam je Juraj koji ovaj potres nije osjetio.

Policija je ogradila dio centra gdje se urušio dio s krova.

EMSC, koji je prvo javio kako je epicentar bio blizu Zagreba, ubrzo se ispravio i naveo kako je bio u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na Twitteru pišu kako je magnituda bila 4,3.

M4.3 #earthquake (#potres) strikes 43 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 21 min ago.