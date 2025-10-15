Novi popis najmoćnijih putovnica: SAD ispao iz top 10, pogledajte gdje je Hrvatska

Prvi put u povijesti Henley Passport Indexa, koji rangira najmoćnije putovnice svijeta, Sjedinjene Američke Države nisu među prvih deset. SAD je u najnovijem tromjesečnom izvještaju pao na 12. mjesto zajedno s Malezijom.

Henley Passport Index jedan je od nekoliko indeksa koji mjere snagu putovnice i, u svojoj 20-godišnjoj povijesti, prvi put bilježi izlazak američke putovnice iz prvih deset.

Tri azijske putovnice sada drže vrh ljestvice: Singapur s bezviznim pristupom u 193 destinacije, Južna Koreja s pristupom u 190 destinacija i Japan s 189 destinacija. Hrvatska je ušla u top 10 i također je ispred SAD-a, na osmom mjestu.

Popis najmoćnijih putovnica po bezviznom pristupu:

Singapur (193 destinacije) Južna Koreja (190) Japan (189) Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska (188) Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska (187) Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186) Australija, Češka, Malta, Poljska (185) Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184) Kanada (183) Latvija, Lihtenštajn (182) Island, Litva (181) SAD, Malezija (180)

Indeks, koji sastavlja londonska savjetodavna tvrtka Henley & Partners, koristi ekskluzivne podatke Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz (IATA). Budući da Henley u poretku računa više zemalja s istim rezultatom kao jedno mjesto, zapravo 36 država ima bolji rezultat od SAD-a na toj listi.

Pad snage SAD-a

Još 2014. godine SAD je držao prvo mjesto, a u srpnju ove godine još se uvijek držao među prvih deset. Razlog za pad je niz promjena u viznim pravilima. U travnju je Brazil ukinuo bezvizni pristup za državljane SAD-a, Kanade i Australije zbog nedostatka reciprociteta. Kina je, s druge strane, uvela otvorenije politike, nudeći izuzeće od viza za desetke uglavnom europskih zemalja, uključujući Njemačku i Francusku, ali SAD nije među njima.

Papua Nova Gvineja i Mjanmar također su prilagodili svoje politike ulaska, što je podiglo rejting drugih putovnica, dok je američki dodatno oslabio, izvijestio je CNN. Posljednji udarac, navodi najnovije izvješće indeksa, bila je Somalija, koja je pokrenula novi sustav elektroničkih viza (eVisa), te Vijetnam, koji je iz najnovijeg popisa zemalja s bezviznim ulaskom izostavio SAD.

"Pad snage američke putovnice tijekom proteklog desetljeća nije samo pitanje pomaka na ljestvici — on označava temeljitu promjenu u globalnoj mobilnosti i dinamici meke moći", izjavio je Christian H. Kaelin, predsjednik Henley & Partners.

"Nacije koje prihvaćaju otvorenost i suradnju napreduju, dok one koje se oslanjaju na nekadašnje privilegije ostaju iza", dodao je.