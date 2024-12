Hoće li doći do obrata u slučaju hrvatskog kapetana zatvorenog u Turskoj? Ima novog odvjetnika, njegov brat otkrio detalje

Već drugi Božić splitski kapetan Marko Bekavac dočekat će u turskom zatvoru.

"Čuli smo se prije par dana. On je dobrog zdravlja, psihofizički je u redu i rekli smo mu da će odvjetnik doći u petak, da ćemo se s njim naći i to mu je drago. Zadovoljan je da je to konačno krenulo nekim normalnim tokom. Da ima svog odvjetnika, da mu se ta žalba napisala na pravi način", rekao je Jozo Bekavac, brat Marka Bekavca.

Marko Bekavac u turskom zatvoru broji više od 400 dana, osuđen je na 30 godina zatvora. Obitelj je preko GoGetFunding kampanje prikupila nešto manje od 50.000 eura za troškove angažmana novog odvjetnika i zahvalni su na donacijama. Reporterki Dnevnika Nove TV Bruni Papić su rekli da se nadaju da se postupak neće odužiti.

"To će bit dovoljno da se pokriju troškovi za te odvjetnike", objasnio je Jozo Bekavac.

Hrvatskom kapetanu je bio dodijeljen odvjetnik kompanije s kojom je posljednji put plovio, što je obitelji bilo nedopustivo. Novi turski odvjetnik posjetit će ih u petak u Splitu. Nakon žalbe koju su uložili u listopadu, nadaju se pozitivnom ishodu drugog stupnja.

"Da ga oslobode, da dođe konačno doma i svojoj obitelji. Drukčije ja ne vidim nikakvog drugog načina da to završi", poručio je Jozo Bekavac.

Kapetan Bekavac i prvi oficir nepravomoćno su osuđeni po zapovjednoj odgovornosti. Nakon uplovljavanja u Kolumbiju, za koje je Bekavac izričito tražio dodatne sigurnosne mjere od kompanije koje nije dobio, u brod je podvaljeno više stotina kilograma droge. Po dolasku u Tursku, Bekavac je zatvoren, a na prošlom ročištu oslobođeno je deset članova posade.

