Načelnik otkrio detalje o hororu kod Varaždina: "Bebe su rođene u kući, obitelj nije bila evidentirana"

U dvorištu obiteljske kuće kod Varaždina, u općini Ljubešćica, pronađena su tijela dvoje novorođenčadi koja su bila zakopana u dvorištu obiteljske kuće. Roditelji djece su privedeni, a s najnovijim se informacijama za Dnevnik Nove TV javila reporterka Sanja Vištica.

"Sumnju na obitelj, kako se neslužbeno može doznati, bacilo je treće dijete, koje je bilo neuhranjeno. Prema nekim informacijama prijavu je podnio župnik, a prema drugim uži članovi obitelji. Dakle, zasad se ne zna tko ih je prijavio", rekla je.

"Treće, najstarije dijete preuzeo je Zavod za socijalnu skrb. Svi su šokirani događajem. To je općina od 1700 ljudi i pet naselja, a ovakvo nešto zaista ne pamte", dodala je.

Načelnik: "S obitelji nije bilo nikakvih problema"

Vištica je o događaju razgovarala i s Nenadom Horvatićem, načelnikom Općine Ljubešćica

"Oko podneva sam dobio informaciju da će se na području općine provoditi kriminalističko istraživanje na temelju određenih saznanja. Kada sam čuo o čemu je riječ, nadao sam se da to nije istina. Tijekom poslijepodneva došle su i ekipe koje su radile iskop i neslužbeno sam saznao da su pronađena dva tijela", rekao je načelnik.

Riječ je o obitelj koja je tek nedavno stigla u taj kraj.

"Riječ je o obitelji u kojoj roditelji imaju dva različita prezimena, ne žive u braku. Prije pet godina kupili su kuću u naselju Ljubelj Kalnički, koje je najudaljenije od centra općine. Po dva dana su živjeli ovdje, dva dana u Splitu, a dva u Zagrebu. Koliko znam, jedan je roditelj iz Splita, a drugi iz Zagreba. Ovdje su kratko boravili", objasnio je Horvatić.

On, nastavio je, nije poznavao obitelj.

"Kontaktirao sam njihove susjede i rekli su mi da se radi o obitelji koja se ni s kim nije družila. Oni su ih vidjeli u prolazu, ali ne znamo čime se bave", napomenuo je.

"Mi stvarno nismo imali nikakvih saznanja niti problema. Djeca još nisu trebala ići u školu, oni su dva dana tu pa ih nema. Riječ je o ljudima koji povučenije žive, ali nisu stvarali probleme i ništa nije upućivalo na to da bi se nešto ovakvo moglo dogoditi", dodao je načelnik.

Istražitelji su znali gdje su tijela

Djeca su navodno rođena 2022. i 2023. godine.

"Prema neslužbenim informacijama, obje su bebe rođene u kući, a ne u bolnici. Istraga će pokazati jesu li umrle pri porođaju ili nakon mjesec dana. Djeca nisu rođena u bolnici i samim time nisu evidentirana. Trenutačno nemamo informaciju jesu li roditelji išli doktoru", rekao je Horvatić.

Još se uvijek ne zna ni kako je policija došla do informacija o tijelima.

"Priča se da je dojava možda došla od užih članova obitelji, a čuo sam da je najstarije dijete izgledalo dosta zapušteno i neuredno. Je li došlo do određenog postupanja po toj informaciji i je li to dijete dalo još neke informacije – to ja ne znam, ali mislim da je to put kojim se krenulo jer je iskapanje kratko trajalo. Imali su točne informacije", objasnio je.

Obitelj je imala prebivalište na adresi na kojoj su pronađena tijela, a majka je kći čovjeka koji je živio u naselju Ljubelj Kalnički.

"Vjerojatno je on posredovao u kupnji kuće. To je jedno mjesto na osami, gdje su sami živjeli. Vidjet ćemo u narednim danima kako ćemo pristupiti slučaju. Jedino je normalno da je Zavod za socijalnu skrb preuzeo skrb o trećem djetetu, a naravno da i mi stojimo na raspolaganju", zaključio je Horvatić.

