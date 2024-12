Novim mostom voze vlakovi: Pogledajte kako izgleda završetak megaprojekta, u promet pušten novi kolosijek

Novim kolosijekom od noćas voze vlakovi. Dio je to pruge koja od Luke Rijeka vodi sve do mađarske granice.

Mario Rašić, voditelj projekta, o novoizgrađenom kolosijeku kaže:

"Projektirana je brzina 160 km/h, osim na pojedinim dijelovima, kolodvor Koprivnica, gdje je brzina 100 km/h, cjelokupno će ta brzina utjecati na smanjenje vremena vožnje", napominje.

Most preko rijeke Drave koji je željeznicom spojio hrvatsku i mađarsku obalu dugačak je 300 metara, visok 10 i širok 10 metara, težina mu je 4000 tona, a on će dosadašnji most, koji je star 60 godina, zamijeniti, odnosno poslati ga u mirovinu.

Osim mosta i kolosijeka na njemu, niz je radova na ovoj dionici.

Napravit će se 40-ak novih objekata, rekonstruirat će se svi kolodvori i stajališta uz trasu.

Most, a uskoro i drugi kolosijek na njemu, ubrzat će promet.



Cijeli projekt vrijedan je 350 milijuna eura.

Kako izgleda most, pogledajte u videoprilogu.

