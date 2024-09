Šokiran presudom, brat splitskog kapetana traži pomoć države: "Kao da nas je grom udario. Strah me..."

Obitelj splitskog kapetana Marka Bekavca teško je primila nepravomoćnu odluku turskog suda od trideset godina zatvora zbog velike količine droge koja je pronađena na tankeru kojim je on upravljao. Suđenje su pratili u Turskoj, gdje je Bekavac u pritvoru već skoro godinu dana.

Članovi obitelji stigli su u Hrvatsku, ne mire se s odlukom i kažu da to nisu očekivali jer nema dokaza koji bi opravdali trideset godina zatvora. Osim supruge Katije, na suđenju je bio i kapetanov brat Jozo, a s njim je u Hrvatskoj razgovarao novinar Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Nisam se čuo s bratom i to me zabrinjava, pa sam zamolio gospodina Zadru iz konzulata da pokuša stupiti u kontakt sa zatvorskim vlastima da vidi je li sve u redu i kako je to psihički podnio, da mu pruži podršku i malo ga ohrabri jer je to veliki šok i strah me da ne bi reagirao na način koji bi mu mogao naškoditi", rekao je Jozo Bekavac.

Brat nepravomoćno osuđenog kapetana kaže kako je u ponedjeljak na čitanju presude zavladao šok.

"Bili smo optimistični, bila je pauza od 10 minuta prije čitanja presude i onda smo porazgovarali, međutim kad je ovaj to rekao - kao da nas je grom udario. Nevjerojatno! On to još nije shvatio, ni mi nismo shvatili. Kad je rekao 36 godina, mi smo ostali zatečeni. Brže-bolje pravosudni policajci izveli su ga u prostoriju i odveli. Poslije toga ga nisam čuo", rekao je Jozo Bekavac i dodao da nije zadovoljan odvjetničkim uslugama branitelja svoga brata.

"Ne može biti isti odvjetnik koji brani njega i kompaniju. To je sukob interesa. Taj odvjetnički ured zastupa interese kompanije, a on je u koliziji s kompanijom i trebao bi je tužiti jer je tražio od kompanije kamere i da se angažira zaštitarska služba, ali oni su se na to oglušili", objasnio je Bekavac.

Obitelj traži pomoć države i da se u procesu žalbe hrvatskom kapetanu osigura njegov odvjetnik, koji mora biti iz Turske.

Jozo Bekavac kaže i kako je njegov brat turskim vlastima dojavio kako stiže brod s drogom.

"Oni su obaviješteni i to je tamo zavedeno. Bila je policija i oni su brod pustili i krenuo je kao da je sve normalno. Međutim, policija je našla 170 kilograma droge i oni kažu da to nije ta droga, da je to ubačeno u međuvremenu. Međutim, to je nemoguće", istaknuo je i još jednom apelirao da njegov brat dobije svoga odvjetnika.

Pročitajte i ovo Kod Okučana FOTO Policija objavila kako je nastao kaos na A3: Život je izgubio 34-godišnjak

Pročitajte i ovo Policija istražuje Strašna tragedija: Četvero djece ostalo zarobljeno u zamrzivaču, umrla su