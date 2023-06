Otkriveno zašto djeca koju su posvojili Hrvati nisu već danas puštena: "Moraju se još odraditi određene formalnosti"

Osmero Hrvata koji su prije pola godine otišli u Zambiju po djecu koju su posvojili konačno su slobodni ljudi. Međutim, još uvijek nisu preuzeli djecu koja se s njima vraćaju u Hrvatsku. Zambija nije uspjela dokazati da je osmero Hrvata trgovalo djecom niti da su dokumenti lažni.

"Bilo je suza, naravno da je bilo suza. Naši državljani su bili oduševljeni odlukom suda. Tijekom današnjeg popodneva vraćeni su putni dokumenti, ali u ovom trenutku se moraju još odraditi određene formalnosti kako bi se i djeca pustila. Zbog isteka radnog vremena to danas nije bilo moguće", objasnio je Dario Klasić, hrvatski konzul iz Pretorije.

Prema Hrvatskoj bi mogli krenuti sutra u ranim poslijepodnevnim satima. Poučeni iskustvom, obitelji uhićenih, kao i oni sami, danas su iznimno oprezni.

"Jedva čekam da ih vidim, da ih zagrlim, da im poželim dobrodošlicu. Znate kako mi je, jednostavno, ne usudim se puno veseliti da se ne bi nešto izjalovilo ili dogodilo", za Dnevnik Nove TV je rekla Mirjana Magić, majka Damira Magića.

Osim Hrvata, sud je oslobodio i imigracijsku službenicu, ali i Stevea Mulijahu kojeg su smatrali mozgom operacije.

"Za mene je ovo bilo vrlo teško. Iako se moje ime povlačilo, sada je sve dobro", rekao je Mulijah.

Istrage koje su pokrenute u Hrvatskoj, vladajući danas nisu htjeli previše komentirati.

"Poslao sam poruku potpore i ohrabrenja našim državljanima i ja vjerujem da smo sada ovaj slučaj zaključili", rekao je premijer Andrej Plenković.

No, nejasnoća je bilo pa se sada mijenjaju zakoni kako ubuduće do ovakvih situacija ne bi dolazilo. One neće utjecati na ovaj konkretan slučaj.