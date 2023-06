Odvjetnik Hrvata: "Ovo je veliko postignuće za cijeli naš tim." Malenica: "Djeca imaju hrvatske dokumente i vraćaju se u Hrvatsku kao hrvatski državljani"

Sud u zambijskom gradu Ndoli zaključio je da država nije uspjela dokazati da je osmero Hrvata pokušali trgovati djecom, kao niti to da su dokumenti o posvojenju lažni. Oni su sada pušteni na slobodu i radi se na njihovom povratku u Hrvatsku i to po brzom postupku. S njima se vraćaju i djeca koju su posvojili.

"Ovo je veliko postignuće za cijeli naš tim, pravnike, pravnu pomoć, ali i sud. Pokazali smo da imamo zakon koji je, mogu to slobodno reći, efektivan", rekao je odvjetnik Hrvata Kelvin Silwimba.

"To je pravedan ishod, koji smo očekivali. Sretni smo što se pravni sustav u Zambiji pokazao u najboljem svjetlu", rekao je Tomislav Bošnjak, hrvatski veleposlanik u Egiptu i Afričkoj uniji.

Obitelji Hrvata u Zambiji i dalje su vrlo oprezne jer strahuju od scenarija koji im se već dogodio kada su ponovno uhićeni pri izlasku iz zemlje.

"Majka Ivana je stvarno presretna. Naravno da su suze radosnice tu. Svima zahvaljuje. Zahvaljujemo i obrani u Zambiji i sudu koji je vodio proces po svim pravilima i jamstvima koja su dovela do odluke kakva je proglašena", rekla je Sandra Marković, pravna savjetnica Azre i Zorana Subašića.

O svemu se priopćenjem oglasila Vlada. Poručuju da su do samog kraja sudskog postupka štitili interese svojih državljana, sve uz konzularnu pomoć. Ministar pravosuđa Ivan Malenica istaknuo je i da su Zambiji ponudili pravnu pomoć, no afrička država to nije iskoristila.

S obzirom na presudu, poručili su i ministar Malenica i ministar obitelji Marin Piletić, sve je jasno – Hrvati se vraćaju kući s djecom, a od izmjena zakona, koji bi trebali bolje regulirati međunarodna posvojenja, neće odustati.

"Organizirat će se najbrži mogući transfer u domovinu naših osmero državljana zajedno s četiri maloljetnih državljana RH koji imaju, kao što je sud u Ndolli potvrdio, sve potrebne i ispravne isprave o hrvatskom državljanstvu i odluke o posvojenju", rekao je Piletić.

"Što se tiče postupka u Hrvatskoj, njima je priznata strana sudska odluka. Dakle, djeca imaju hrvatske dokumente i vraćaju se u Hrvatsku kao hrvatski državljani. Što se tiče toga, ne može se to više osporavati", istaknuo je Malenica.

