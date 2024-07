Poljoprivrednici strahuju zbog novog slučaja svinjske kuge: "To je izuzetno loša vijest, Hrvatska se prošli put nije dobro nosila s time"

Pred ratare i stočare postavljeno je puno novih i bitnih pitanja. S njima je u Piškorevcima razgovarao reporter Tin Kovačić.

Iz Hrvatske poljoprivredne komore za Dnevnik Nove TV govorio je Mato Brlošić.

Poljoprivreda bi trebala biti gospodarski i strateški prioritet Hrvatske koji bi trebao zanimati sve, a ne samo ratare, stočare i poljoprivrednike.

Prodaja velikog gospodarskog subjekta - Belja

"Većina poljoprivrednika to smatra pomakom u poljoprivredi. Drago nam je što je to naša, a svjetski poznata tvrtka. Sa sigurnošću možemo reći da počinju malo bolji dani za poljoprivredu u Hrvatskoj", komentirao je Brlošić.

Upitan o tome hoće li Podravka nastaviti surađivati s poljoprivrednicima kao što je to činilo i Belje, Brlošić je rekao da je Podravka već započela razgovore s poljoprivrednicima.

"Suradnja se radi na nivou kooperacije. Poljopirvrednici su zadovoljniji nego što su bili prije.

Tvrtka ima 30 tisuća hektara zemlje, a kada poveže sve svoje koperante s kojima je radila, a nadamo se da će ih biti i duplo više, onda govorimo o sto tisuća hektara zemlje. To je doista onda jedan gigant", rekao je Brlošić.

Loše vijesti: Pojava svinjske kuge

Mato Brlošić prokomentriao je i pojavu afričke svinjske kuge u Slavoniji.

"To se moglo očekivati, ne možemo reći da je šokiralo. Sigurno nije dobro i to je izuzetno loša vijest", započeo je Brlošić i dodao da su nadležne institucije bolje reagirale nego tijekom prve pojave bolesti.

"Radi se o manjem području pa ne očekujemo da će biti zahvaćeni svi poljoprivrednici u županiji. Nadamo se da se to neće proširiti i da smo nešto naučili iz prošlosti, da će se više slušati ljude koji su prosvjedovali...", rekao je Brlošić.

Upitan o tome mogu li se očekivati nove eutanazije i nove prosvjede, Brlošić je naglasio da se treba slušati struku.

"No, gledajući kako je to Europa radila, Hrvatska se nije dobro s time nosila. Ako se svinje trebaju eutanizirati, onda neka to bude na drukčiji način nego što se to prije radilo i minimalizirati eutanaziju te poduzeti sve mjere da bolest ne pređe na drugo gospodarstvo", zaključio je Brlošić.

Trenutni ministar Dabro dolazi iz političke sfere koja je tijekom prosvjeda bila pritiv eutanazije i protiv zabrane kolinja, podjetio je reporter TIn Kovačić.

