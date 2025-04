Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica Jadranske magistrale (DC8) Prapratno-Zaton Doli (poluotok Pelješac), obilazak za ostala vozila je preko Stona, a zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su brojne katamaranske, trajektne i brodske linije, izvijestili su iz Hrvatskog auto- kluba (HAK).

U prekidu su katamaranske linije Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Korčula-Hvar-Split, Vis-Hvar-Split, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad-Split, Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar, Brbinj-Božava-Zverinac-Sestrunj-Rivanj-Zadar, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Milna-Rogač-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Sobra (Mljet)-Šipanska luka-Dubrovnik, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Žirje-Kaprije-Šibenik.

Također, trajektne linije Vis-Split, Split-Vela Luka-Ubli, Stari Grad-Split, Sumartin-Makarska, Sućuraj-Drvenik, Lopar-Valbiska, Porozina-Brestova.

U prekidu su i brodske linije Zadar-Preko, Mali Lošinj-Unije-Susak, Rava-Iž-Zadar, Vrgada-Pakoštane-Biograd.

Trajekt prolazi kroz jake valove, ilustracija Foto: Nikola Vilic/Cropix

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznica te na dionicama cesta gdje traju radovi pa vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Vozi se usporeno uz povremene zastoje zbog povećane gustoće prometa ili prolaska kroz zone radova: na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba,

na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu.

Udari vjetra, ilustracija Foto: Cropix

Zbog radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Zagreba. Obilazak je preko čvora Ravna Gora.

Radovi 15. i 16. travnja su od 22 do 6 sati zatvorit će se dionica Jadranske magistrale (DC8) između čvorova Brijesta i Zaradeže, obilazak je lokalnom cestom preko Brijeste, a od 23 do 5 sati zbog radova u tunelu Pećine zatvarat će se dionica državne ceste DC404 u Rijeci od čvora Vežica do kružnog raskrižja DC404/DC8 u oba smjera.