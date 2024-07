Službeno je - Foretnova prodaje tri tvrtke Podravci: Zadovoljna Vlada, ali i koprivnički gradonačelnik

Fortenova je odlučila - Podravka je ta s kojom ulaze u veliko finale pregovora oko preuzimanja poljoprivrednog biznisa. Iznos transakcije procjenjuje se oko vrtoglavih 330 milijuna eura. Evo o kojim je tvrtkama riječ.

Najveća među njima je Belje. Obrađuje 20 tisuća hektara žitnih polja. Posjeduju 600 hektara vinograda. 25 farmi za uzgoj svinja i tov junadi. Imaju pogone za proizvodnju vina, mliječnih i suho-mesnatih proizvoda. Prošlu godinu završili su s 250 milijuna eura prihoda.

Druga po veličini poljoprivredna tvrtka je Vupik. Na 7.200 hektara uzgajaju žitarice i uljarice. Na dodatnih 545 hektara voće i povrće. Imaju farme za uzgoj svinja i junadi. Dio Vupika je i pretovarna luka na Dunavu, a imali su prihode od 63 milijuna eura.

Tvrtka PIK Vinkovci obrađuje više od 5.000 hektara zemlje, od čega 900 otpada na uzgoj voća i povrća. I oni se bave stočarstvom. Surađuju sa 500-tinjak kooperanata. Među najvećima su u Hrvatskoj kad su u pitanju kapaciteti za prijem robe u silose i za sušenje.

Prošlu godinu završili su sa 55 milijuna eura prihoda. Poslovna transakcija godine, uzburkala je i političke duhove.

Iz igre su ispali Mađari, ali i dva domaća konzorcija. Podravkina ponuda iako cjenovno najviša, kažu iz Fortenove, najbolja je po svim ostalim kriterijima. Zadovoljna je i Vlada.



"Dobro da se ta struktura polako čisti da se osiguravaju stabilni izvori financiranja. A Podravka je stabilan i siguran partner, bavi se tim područjem i nije nelogično da sudjeluj u tom procesu na ovaj način“, rekao je ministar financija Marko Primorac te dodao kako je zadovoljan što tvrtke ostaju u hrvatskom vlasništvu zato što je poljoprivreda jedna od strateških grana u Hrvatskoj.

I baš zato, šefica Podavke u preuzimanju Foretnovina agrobiznisa vidi razvoj kompanija, ali i novu perspektivu za radnike. A zato to što je odabrana koprivnička tvrtka, zadovoljan je i koprivnički gradonačelnik. Sve ostaje u hrvatskim rukama.

"Razvijenije zemlje od Hrvatske počele su jako voditi brigu o svojim nacionalnim interesima kroz poljoprivredu i energetiku i vrijeme je da to počne raditi i Andrej Plenković, a ne da se skriva kad mu to odgovara, s izlikom da je riječ o tržištu - to je tržište ja tu ne mogu ništa“, rekao je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić (SDP).

Baš da vlada nije učinila ništa, ne misli zastupnik iz Slavonskih redova.

"Mislim da se radi o obiteljskom srebru vrlo bitnoj gospodarskoj grani posebice u Slavoniji i dobro da tu država nije stajala po strani jer ipak utjecaj države na Podravku je izuzetan i suvlasnik je Podravke kao i mirovinski fondovi“, rekao je Marijan Pavliček predsjednik Hrvatskih Suverenista.

Početkom 2000. Belje i Vupik, podsjeća Benčić, vlada je privatizirala i prodala Todoriću za 1 kunu. E onda je kompanija upala u krizu. A u aferi Borg, tvrdi Benčić, mirovinci su izgubili ozbiljne novce prodajom lešinarskim fondovima i Rusima. I sada Vujnovac te iste tvrtke prodaje Podravci.

"I gdje će se ta kupnja opet financirati ulaganjem mirovinskih fondova. Samo da shvatimo da su naši građani kroz Mirovinske fondove nekoliko puta u toj igri izgubili, a da su omiljeni HDZ-ovi tajkuni nekoliko puta dobili“, rekla je Sandra Benčić, koordinatorica Možemo!.

Preuzimanjem Fortenovine poljoprivrede, prihodi Podravke premašili bi milijardu eura, a broj zaposlenih dosegnuo bi 8000.

A Fortenova će novac od prodaje prvenstveno iskoristiti za smanjenje duga a dijelom i za investicije.

