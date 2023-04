Na snagu su stupile nove Vladine mjere. Zamrznute su cijene osam prehrambenih proizvoda, a kreće isplata novčane pomoći ugroženim skupinama građana. Zbog rasta cijena hrane, struje i plina, mnogi će jednokratno dobiti od 45 do 265 eura. Više doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

Kilogram carskog mesa košta 3 eura i 79 centi. Nova je to, ograničena cijena. Ali, već prvoga dana u mesnicama je stupila nestašica. Umjesto carskog mesa, kupci biraju što i koliko si mogu priuštiti.

"Malo pršuta i malo pancete. Malo je prevelika cijena, ali za ove dane se malo treba pripremiti", kazao je tako Ivica iz Zagreba. "Srećom, ne trošimo puno pa si možemo priuštiti toliko koliko nam treba, ali jako su skupe", dodala je pak Marija.

Četvrtim paketom mjera Vlada je ograničila cijene ukupno osam proizvoda. Tako se cijene suncokretovog ulja, mlijeka, brašna, bijelog šećera, piletine, svinjskog mljevenog i carskog mesa ne smiju mijenjati.

Zamrzavanje cijena određenih prehrambenih proizvoda tek je jedna od mjera koja je stupila na snagu. Kreće isplata jednokratnih novčanih naknada, a mjera će se odnositi na 696 tisuća umirovljenika.

"Treba povećati mirovine i ništa drugo. I onda da ljudi svaki mjesec vide da je to povećano. A ovo u jednom, ništa!", poručila je Vladi Zagrepčanka Ana.

Zbog skuplje hrane, rasta cijena energenata i opće inflacije, jednokratna pomoć stiže i na račune nezaposlenih, korisnika doplatka za djecu, stradalih u potresu. Ali, mjere koje se odnose na sve građane, upozorava struka, neće nam biti od puno koristi.

"Mjere su horizontalne, one djeluju na one kojima trebaju dosta pomoći, ali i na one koji sebi mogu platiti. Tako da mislim da neće imati značajnih učinaka, odnosno, neće ostvariti one ciljeve koje je sebi Vlada postavila, a to je zaustaviti inflaciju. To jednostavno neće biti moguće", zaključio je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Moguće ili nemoguće, ali, koji euro više, rijetko tko će odbiti.

