Detalji uhićenja nekad moćnog čovjeka Hrvatskih cesta: "Dvaput je dvaput"

Josip Škorić, bivši šef, a sada savjetnik u Hrvatskim cestama, još jednom u rano jutro suočen je s uhićenjem. Ponovno je na meti USKOK-a zbog sumnje u namještanje poslova za mito.

Među uhićenima su i šef u Hrvatskim autocestama te dvojica sveučilišnih profesora s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, s kojeg poručuju: "Ističemo kako će Fakultet prometnih znanosti u slučaju potrebe aktivno surađivati s nadležnim institucijama kako bi se što prije rasvijetlile moguće okolnosti."

Terete ga za pogodovanje tvrtki uhićenog profesora

USKOK, doznaje Dnevnik Nove TV, ovaj put Škorića tereti da je pogodovao tvrtki jednog od uhićenih profesora i namještao poslove u zamjenu za darove poput sufinanciranja automobila, plaćanje ručkova, hotelskih smještaja i avionskih karata. Njegov nasljednik na čelu Hrvatskih cesta kaže da se to sve odnosi na razdoblje prije njegova dolaska na čelo tvrtke.

"Mi surađujemo s USKOK-om. Oni su izuzeli određene materijale i naša je obveza da sudjelujemo, odnosno da budemo na usluzi za ono što im treba. To je zasad to. Nemamo nikakvih detaljnijih informacija niti znamo u kojem smjeru ide ta istraga. Mi provodimo javne nabave sukladno sa zakonom. Je li nešto bilo, to nije na nama. Neka se istraži. Mi smo na raspolaganju", rekao je aktualni šef Ivica Budimir.

Da nema ništa s javnim nabavama upućuje resorni ministar.

"Dvaput je dvaput"

"Mi nismo upoznati s istragama niti smijemo biti. Naravno da bilo kakav oblik koruptivnih radnji ne podržavamo. To je u suprotnosti s onim što treba biti, ali pričekajmo priopćenje USKOK-a. Moramo pričekati da postupak bude priveden kraju, pa ćemo više moći komentirati", rekao je Oleg Butković.

Oporba pak i zbog ovih uhićenja prstom upire u HDZ.

"Što se tiče Škorića, mogu samo reći da izgleda u HDZ-u vrijedi ona 'dvaput je dvaput'. Nakon stanke zbog lokalnih izbora HDZ je nastavio po starom. Krenulo se ponovno s uhićenjem njihovog kadra", poručila je SDP-ova Ivana Marković.

"Ono što Hrvatskoj definitivno treba jest oduzeti svu imovinu ovakvim likovima. Ne bih ja radio nikakvu magistralnu cestu prema Remetincu. Ono što bih radio jest oduzeo bih svu imovinu", poručio je Ante Kujundžić, saborski zastupnik Mosta.

Drugo uhićenje Škorića u manje od godinu dana

Ovo je drugo uhićenje Josipa Škorića u manje od godinu dana. USKOK ga već tereti za namještanje poslova u zamjenu za mito, i to dvjema tvrtkama u Osijeku, na čelu jedne je njegov bratić.

"Mi smo surađivali dugo. On je bio dugogodišnji direktor Hrvatskih cesta i što se tiče projekata Hrvatske ceste su u velikom investicijskom ciklusu bile čitavo vrijeme. Ne mogu reći da Hrvatske ceste nisu radile. U dijelu realizacije projekata dobro je radio svoj posao. Pričekajmo da to sve skupa dođe svom kraju", dodao je Butković.

Jesu li ili nisu primali i davali mito i počinili druga kaznena djela USKOK tek treba dokazati.