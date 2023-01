Zastupnici u Hrvatskoj u prošloj su godini zaradili 1925 stegovnih mjera. Za riječ su se javili gotovo 18 tisuća puta. Međutim, trojica zastupnika u tome im nisu pripomogla. Jer se u Saboru uopće nisu oglasili...

U 122 dana i gotovo 400 tema za raspravu, neki se u sabornici nisu oglasili niti jednom. Od rekordera u nejavljanju tražili smo obašnjenje.

A razgovor je išao ovako: "Zovem s Nove TV, imamo samo jedno pitanje za vas - s obzirom na aktivnost saborskih zastupnika, zašto se niste javili?

"Ništa ne čujem, o čemu pričate, slabo vas čujem...halo...halo...", rekao je Dražen Barišić.

Od drugog zastupnika, ujedno i gradonačelnika Vinka Grgića reporterka Nove TV Anja Perković je dobila iskren odgovor.

"Gledajte, ja sam i gradonačelnik Nove Gradiške. Aktivan sam po odborima, koliko mogu biti... a što se tiče ovoga - to je tako, nažalost. Što da vam kažem. nisam više niti u jednom klubu i to je moja osobna odluka. Na kraju krajeva zbog svega što sam prošao i proilazim. A i često me drugi etikiraju na odredene načine i to je tako", rekao je Grgić.

Naime, obojica zastupnika bila su optužena u aferi JANAF. A treći koji se našao na neslavnom popisu nejavljača u sabornici - nama se javio.

"Neću vam odgovoriti na to... Nije točno da nisam govorio niti jedan dan. Nije to nikakva informacija, to je glupost, što će vam ta informacija...", rekao je Goran Dodig.

Kao saborski zastupnici primaju plaću u iznosu od dvije tisuće eura. U opisu posla im je i javljanje za riječ. Kad građane upitate što bi im se dogodilo da dođu na posao i ne rade ništa, kažu da bi vjerojatno dobili otkaz. U sabornici takva pravila ne vrijede.

