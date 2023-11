Nova runda kažnjavanja u Saboru izazvala revolt: "To je iskrivljeno tumačenje demokracije"

Prazna sabornica nije nimalo rijedak prizor. Kazne za nedolazak na sjednicu postoje, i to od 2017. godine, ali opravdanja se uvažavaju. No njih u prošlom mjesecu nije imalo četvero saborskih zastupnika. Najviše je izostajao Damir Bakić, kojega nije bilo sedam dana, zbog čega će ostati bez 140 eura.

"Bio sam odsutan iz Hrvatske. Bio sam na putu u Americi od 10. do 20. listopada i ja sam unaprijed obavijestio saborsku administraciju da me neće biti – što me u ovom smislu ne opravdava – isto kao što sam napravio na svom radnom mjestu, na PMF-u. Ja sam, naime, u Saboru volonter", rekao je Bakić.

Preostalih troje zastupnika – Gari Cappelli, Dalija Orešković i Marina Opačak Bilić – izostali su po jedan dan, zbog čega će im se od saborskih primanja odbiti 19 eura i 91 cent. I dok je Capelli imao zdravstvenih problema, Dalija Orešković za svoj izostanak ima objašnjenje, i pita se radi li se uopće o izostanaku.

"Moj izostanak odnosi se na dan kada mi je Gordan Jandroković izrekao mjeru zabrane sudjelovanja u raspravi u trajanju od dva dana. Obaveza da se čak i na taj dan evidentiram na ulasku u zgradu je iskrivljeno tumačenje demokracije", istaknula je.

Iz Sabora poručuju da su pravila jednostavna te da posla ima i izvan rasprave u sabornici: "Dolaskom u Sabor smatra se i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, rad u klubu zastupnika te putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Sabora."

Ipak, kažnjeni zastupnici upozoravaju na zlouporabe.

"Mi vidimo da je sabornica najčešće poluprazna, dapače vrlo prazna, da zastupnika nema, a da oni na kojekakve načine svoje izostanke opravdaju, a da u ta opravdanja nitko ne ulazi", napomenuo je Bakić.

Pa iz stranke koja je i uvela ovakvo kažnjavanje nemarnih zastupnika stiže novi prijedlog vladajućima – uvedite kvorum za raspravu.

"Kada bi bila barem trećina zastupnika prisutna u sabornici, to bi vladajuće natjeralo da budu prisutni. Oporba bi to mogla probati bojkotirati, ali ako je vladajućima važna točka, oni uvijek mogu osigurati barem trećinu sa svojom kvotom. Možda je to dobar put", smatra Mostov Nikola Grmoja.