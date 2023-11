Institucije odradile posao tek nakon priče Dnevnika Nove TV: "Mi gospođi ne želimo zlo..."

Manje od 24 sata od uključenja reportera Domagoja Mikića ispred zgrade u zagrebačkom Središću bilo je dovoljno da se institucije trgnu i započnu s rješavanjem problema stanarke koja je svoj stan pretvorila u odlagalište otpada, zbog čega se hodnicima proširio nesnosan smrad.

Mikić je ponovo otišao ondje i razgovarao s predstavnikom stanara Ivanom Augustinom.

"Prvo vam se moram zahvaliti jer ste prenijeli našu priču i zahvaljujući vama je socijalna služba odjednom reagirala. Došli su stupiti u kontakt s gospođom i nakon pola sata se ona nije odazivala. Pozvana je policija i gospođa je htjela razgovarati s policajcem, ali kroz zatvorena vrata. Nakon svega toga mi je gospodin iz policije rekao da oni nemaju načina ni razloga za nasilan ulazak", ispričao je Augustin.

Problem zbog otpada postoji već neko vrijeme, a Augustin ga je kao predstavnik stanara naslijedio od svoga prethodnika.

"Ne znam koliko je dugo on to pokušavao riješiti, ali ja zajedno sa susjedima to pokušavam učiniti već nekoliko mjeseci", rekao je te dodao da je žalosno što su institucije reagirale tek kad su stali pred kameru.

"One bi trebale funkcionirati baš u ovakvim slučajevima. Mi gospođi ne želimo zlo, ne želimo ju istjerati iz zgrade. Mi želimo susjedi pomoći i da na kraju i njoj bude bolje jer ovo sigurno ne može biti dobro ni za nju", pojasnio je.

Gospođa, doznao je, nema obitelj, zbog čega to treba dići na višu razinu, odnosno sud.

"Sudski nalog je jedini način da gospođa postane kooperativna. Mi nećemo odustati jer ovo je problem cijele zgrade, a što se tiče toga koliko će brzo institucije reagirati, sad sam malo više optimističan", zaključio je.

