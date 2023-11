Šefica DHMZ-a upozorava: "Treba biti oprezan zbog poplava, pred nama je nova kišna epizoda"

Gošća Dnevnika Nove TV bila je ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Branka Ivančan-Picek.

"Ovo nevrijeme donijelo je jedan čitav niz nepogoda, što u našoj zemlji, što u Europi. Bili smo svjedoci čak sedam žrtava u zapadnoj Europi, a kod nas je bio čitav lanac od velikih količina oborina, pogotovo na području Istre, Kvarnera, Gorskg kotara i Like - zatim do olujnog vjetra, juga, na Jadranu, a lokalno i velike količine oborine u ostatku Hrvatske. Sve je to dovelo kao posljedica i do velikih plimnih valova duž cijele naše obale. Vidjeli smo i svjedočimo velikim plavljenjima riva duž cijelog Jadrana.

S druge strane, dovelo je do velikih problema u prometu, dovelo je do ogromnog porasta vodostaja naših rijeka - prije svega tu se radi o Kupi s obzirom da je u Gorskom kotaru, ali i na Kvarneru palo, ne samo u ovoj kišnoj epizodi, nego i u proteklom razdoblju poprilično kiše.

U Rijeci je u 10. mjesecu prosjek za oborinu negdje oko 180 litara po četvornom metru. Ovog listopada pale su 444 litre. Sve je to već zemlja akumulirala veliku količinu vlage i više ne može gutati tu količnu kiše koja je trenutno s ovom kišnom epizodom i rezultati su ovakvi porasti vodostaja naših rijeka", rekla je na početku.

Upitana je zašto je DHMZ nekoliko puta mijenjao razine upozorenja.

"Zbog toga što prognostički materijal koji je ukazivao na razvoj ekstremno opasnog vremena, prije svega i olujnog juga i velike količine oborina, vidjeli smo da je to trajalo u jednom ograničenom vremenskom razdoblju.

Takvo olujno vrijeme nije trajalo 24 sata, trajalo je na određenom području par sati i naravno da upozorenje nema potrebe da traje 24 sata tako da se smanjivalo s prolaskom olujnih oblaka nad područjem Istre i Kvarnera - s crvenog smo ih mijenjali u narančasto", objasnila je te pozvala građane da paze na takve vremenske prognoze kako bi bili na oprezu kada je to potrebno.

Što se tiče odstupanja ove jeseni od prosjeka, u listopadu su oboreni neki rekordi u maksimalnim temperaturama zraka. "U Ogulinu pa i u nizu drugih mjesta temperatura je prešla 30 stupnjeva, u mnogim mjestima približila se maksimalnih 30-ak stupnjeva, a more je i dalje toplo.

Idućih dana vrijeme ostaje nestabilno, ali i dalje toplo. Zahladnjenja nekog ozbiljnijeg nema na vidiku, nova kišna epizoda pred nama je u noći sa subote na nedjelju. Treba biti oprezan radi poplava jer tu bi mogla Sava imati i veći protok i veći nivo nego što ima danas", upozorila je ravnateljica DHMZ-a.

