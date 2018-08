Ljeto je i vrijeme prometnih gužvi, ponajviše diljem Dalmacije. Jedan od najpogođenijih gradova je i Split. Iako je grad pokušao riješiti problem gužve u najkritičnoj ulici u gradu, to mu nije u potpunosti uspjelo.

I ovoga vikenda mnogi su "gubili živce" kako bi prošli najkritičniju prometnicu u Splitu. Grad je nedavno pokušao riješiti problem novom regulacijom prometa u ulici koja vodi do luke.

Taksist Roko komentirao je ovu regulaciju: ''14 godina radim tu, nikad veće gužve nisu bile nego sada, znači svaki pokušaj ostaje na pokušaju.''

''Da čovjeku dođe loše, jedan banalan primjer - prva pomoć ne može doći, niti morem, a kamoli cestom'', kaže Splićanin Damir Perić.

U samom centru Splita nalazi se autobusni i željeznički kolodvor i trajektna luka. Tu godišnje prođu milijuni putnika.

''Većina službi u luci u vršnim opterećenjima nije zadovoljna. Prošlu subotu se znalo dogoditi da nekoliko trajekata tri ili četiri u isto vrijeme iskrcavali. Svi ti auti imaju tendenciju i moraju izaći na Katalinića brigu i sve to stane, mislim da u tom trenutku gravitira 10 tisuća ljudi'', rekao je Vicko Vrgoč, iz Lučke Uprava Split.

Otežano vozi i gradski prijevoz, kažu u Sindikatu. ''Svih 350 linija koje prolaze preko Pazara sada prolaze dodatno u Trajektnu luku. Trasa je duža sada jedan kilometar. Da je 350 kilometara duže za sve autobuse, pet do deset minuta je to po redu vožnje i kad sve zbrojite dobijete strašne brojke koje nam remete red vožnje'', kazao je Teo Bulić iz sindikat vozača i prometnih radnika.

Idući mjesec će se napraviti elaborat za bolju prometnu regulaciju do trajektne luke, kažu u Hrvatskim cestama. Objavljen je, dodaju i natječaj za studiju opravdanosti projekta povezivanja trajektne luke sa čvorom Vučevica. To bi ujedno trebao biti i drugi ulaz u Split.

O ovoj prometnoj situaciji u Splitu razgovarali smo u Dnevniku Nove TV sa zamjenikom gradonačelnika Ninom Velom.

Pokušali ste riješiti ovaj problem, građani nisu zadovoljni – smatrate li se odgovornim?

To je dobra riječ – pokušali. Mogli smo izabrati dvije stvari. Ili ništa ne napraviti i prihvatiti sve veći broj putnika koji nadiru u trajektnu gradsku luku. Moramo istaknuti kako je ove godine pet milijuna šesto tisuća putnika na godišnjoj razini u trajektnoj gradskoj luci za razliku unazad deset godina kada je bilo dva milijuna sedamsto, dakle više nego dvostruko povećanje.

Pokušali ste nešto napraviti u srcu sezone, ali niste uspjeli. Smatrate li se odgovornim?

Nebitno je sada tko je odgovoran zato što ja nisam niti autor, niti je to moja ideja, niti je to nova ideja. To je ideja koju već više godina predlažu ljudi koji žive ovdje u ovom gradu, posebno ovom središtu. Pokušali smo nešto napraviti kako bismo, a da nismo ništa napravili bilo bi nam svake godine sve gore.

Imate li plan B?

Imamo plan za napraviti nešto. Plan A je svakako napraviti infrastrukturu, cestu koja zadovoljava potrebe grada Splita i okolice i gradske luke, što za sada nemamo. Ovo potvrđuje kako sadašnje ceste nisu nikako adekvatne za prometno opterećenje koje imamo. U sljedeće dvije tri godine možemo, dok se ne izgrade nove ceste, a Vlada je ovdje za vrijeme zasjedanja u Splitu to i obećala, mi moramo pokušati barem preregulacijama poboljšati ili ublažiti prometno opterećenje.

Ljudi nisu zadovoljni, trebaju promjene danas, sutra - koji vam je plan B?

Rekli ste sami da se traže promjene, a isto tako postoje i otpori. Uvijek vam je tako. Što god napravili uvijek će biti dio nezadovoljnih. Ako ništa ne napravimo opet će biti dio nezadovoljnih.

Koja je poruka građanima?

Poruka građanima je da svi trebamo biti strpljivi, dati ono što možemo, otkloniti što više zapreka koje imamo u pristupu gradskoj luci i pokušati normalno funkcionirati i u virjeme sezone kada su velike gužve i kad nema takvih gužvi.

Izmiještanje autobusnog i željezničkog kolodvora – što će biti s tim, imate li to u planu?

To je pravo pitanje i to su planovi. Što smo sada u skučenim okvirima mogli napraviti koje imamo je pokušati poboljšati stanje što smo dijelom i uspjeli.

Građani negoduju, kažu što će nam ta dva kolodvora u centru grada.

Normalno da negoduju. I mi negodujemo. Međutim, to se ne može ništa preko noći napraviti.

Možete li se ubrzati?

Ubrzali smo se maksimalno, ali to je sve državna infrastruktura. Mi smo stalno u kontaktima s ministarstvima i nadležnima i na tome se radi. I Hrvatske ceste i autoceste, Lučka uprava i mi gradske službe. Međutim, nema rješenja preko noći.

