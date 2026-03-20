Broje 30 tisuća intervencija godišnje, a sada imaju i novu opremu: "Prvi put da su dobili posebna vozila"

Predstavljena je nova oprema za potrebe Protueksplozijske službe. Njihov posao sve je zahtjevniji - samo prošle godine imali su 150 dojava o postavljenim eksplozivnim sredstvima te oko 30 tisuća preventivnih pregleda, pa će im svaka nova oprema olakšati postupanja.

Prolaze i posebne obuke i subspecijalizacije, a ovo je prvi put da se standard podiže na ovu razinu. Projekt je vrijedan 1,8 milijuna eura, a 75 posto sredstava nabavljeno je iz fondova Europske unije.

Nova oprema za policiju Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo je prvi put da je Protueksplozijska služba MUP-a dobila posebna vozila, Oni praktički rade sa svim vrstama eksploziva, od improviziranih, do bombi, minskih sredstava i aviobombi. Tu su i morske i pomorske mine. Kad vidite ove brojke, koliko je tu intervencija, jasno je da smo ih morali posebno opremiti" rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

