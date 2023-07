Nova oluja ide na Hrvatsku sa zapada: Izdan je crveni alarm za Istru i Kvarner, u Italiji tornado i tuča veličine teniskih loptica

DHMZ je najavio kako je u Hrvatskoj krajem dana moguće grmljavinsko nevrijeme uz prolazno jak i olujni vjetar.

Sa zapada stiže hladna fronta i svježa zračna masa koja će dolaskom iznad vrlo tople podloge i atmosfera moguće stvoriti snažno grmljavinsko nevrijeme.

Pljuskovi i grmljavina bit će izraženiji prema kraju dana i navečer u većini kopnenih predjela, moguć je prolazno jak i olujni vjetar, piše na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Objavljen je i narančasti alarm, drugi po opasnosti, za gotovo cijelu Hrvatsku. Izdan je crveni alarm za Istru i Kvarner zbog mogućih jakih oluja.

Na nevrijeme je upozorilo i Ravnateljstvo civilne zaštite. "Olujno nevrijeme dolazi iz sjeverne Italije prema Istri i Kvarneru te se uskoro očekuju jaki i olujni udari vjetra, lokalno tuča i obilna kiša", napisali su na Twitteru.

Nova oluja stigla je u Sloveniju preko Italije, stoga je za zapadnu i središnju Sloveniju izdano crveno upozorenje u razdoblju između 14 i 18 sati. Na zapadu Slovenije crveni alarm je na snazi od 13 do 17 sati, a u središnjem dijelu Slovenije od 13 do 18 sati.

I talijanski mediji javljaju o snažnoj oluji koja je pogodila sjeverni dio pokrajine Lombardiju. Padala je tuča veličine teniskih loptica, a na sjeveroistoku Milana snimljen je manji tornado.

BREAKING: A damaging tornado has impacted densely populated portions of the Milan metro, specifically Cernusco sul Naviglio, Lombardy, NW Italy about 2 hours ago. pic.twitter.com/I1EyaE4rsx