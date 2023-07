Službenik MUP-a odavao podatake neovlaštenim osobama i usmjeravao postupak javne nabave

Policijski službenici Ravnateljstva policije - Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dovršili su kriminalističko istraživanje nad petoricom hrvatskih državljana starosti 50, 52, 66, 50 i 54, od kojih je jedan policijski službenik, te jednog trgovačkog društva i to zbog sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te davanja i primanja mita.



Sumnja se da je osumnjičeni policijski službenik od veljače 2019. pa do kraja lipnja 2022. godine, neovlaštenim osobama, na njihovo traženje dostavljao podatke iz policijskih evidencija.

Policijski službenik je kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlasti te prekoračio granice svoje ovlasti da bi sebi i drugoj osobi pribavio korist, dok su drugi osumnjičeni potaknuli osumnjičenog policijskog službenika da iskoristi svoj položaj i ovlasti te prekorači granice svoje ovlasti, pa time drugoj osobi pribavi korist.

Sumnja se da je osumnjičeni policijski službenik počinio i kazneno djelo primanja mita, dok se za osumnjičenog 66-godišnjaka i 50-godišnjaka, sumnja da su počinili i kazneno djelo davanja mita uz poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.



Naime, policijski službenik je poduzeo radnje kako bi tvrtka osumnjičenog 50-godišnjaka u postupku javne nabave bila izabrana za obavljanje poslova, i to po duplo većoj cijeni od stvarne. Za to je policijski službenik dobio nagradu od 26.479,95 eura putem trgovačkog društva u kojem je bio stvarni voditelj poslovanja, dok je osumnjičeni koji je posredovao u dogovaranju isplaćeno 27.905,99 eura putem trgovačkog društva u kojem je bio odgovorna osoba.

Na opisani način je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske u iznosu od najmanje 67.514,73 eura, dok je trgovačko društvo od osumnjičenog 50-godišnjaka pribavilo korist u jednakom iznosu.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja utvrđena je dakle sumnja da je 50-godišnji policijski službenik počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti te primanja mita, da su sva četvorica osumnjičenih poticali službenu osobu da iskoristi svoj položaj i ovlasti te da su 52-godišnjak i 50-godišnjak počinili kazneno djelo davanja mita.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava se dostavlja Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Policijski službenik je u srpnju 2022. godine udaljen iz službe te je protiv njega podnesen zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.