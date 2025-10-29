Dobre vijesti za dio naselja na istoku zemlje: Objavljenje promjene u ograničenjima zbog širenja epidemije

U utorak 28. listopada stupila je na snagu promjena Provedbene uredbe Komisije EU o posebnim mjerama kontrole afričke svinjske kuge, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Ovom Uredbom Općina Draž u Osječko-baranjskoj županiji proglašena je zonom ograničenja II zbog širenja afričke svinjske kuge u divljih svinja. Ostalo područje obuhvaćeno zonom ograničenja I i III nije se mijenjalo.



Osim navedenog, Ministarstvo je na osnovu trenutne epidemiološke situacije po pitanju afričke svinjske kuge također ažuriralo područja obuhvaćena zonom zaštite i nadziranja unutar postojeće zone ograničenja III.

Time su naselja Grabovac i Mitrovac u Općini Čeminac, Dalj na području Općine Erdut, Mece na području Općine Darda, Sokolovac, Jasenovac i Mirkovac na području Općine Kneževi Vinogradi, Nemetin i Sarvaš na području grada Osijeka te područje grada Donji Miholjac iz zone zaštite prešla u zonu nadziranja.

Naseljima Tvrđavica, Podravlje i Osijek na području grada Osijeka, naselje Erdut na području Općine Erdut, naselje Borovo na području Općine Borovo i naselja Viljevo, Cret Viljevski, Blanje i Krunoslavje na području Općine Viljevo se ukida zona nadziranja.



Popis administrativnih jedinica u Republici Hrvatskoj obuhvaćenih zonama ograničenja I, II i III kao i zonama zaštite i nadziranja, dostupan je na poveznici veterinarstvo.hr.



Do 27. listopada 2025. godine afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupno 53 objekta na kojima se drže svinje te u 372 divlje svinje na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

U Osječko-baranjskoj županiji bolest je u domaćih svinja potvrđena na ukupno 44 objekta, na području Općina Bilje, Čeminac, Donji Miholjac, Darda, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi i gradu Osijeku te u 353 divlje svinje. Posljednje izbijanje ASK u domaćih svinja zabilježeno je u Općini Bilje u naselju Lug (20. listopada 2025.) te u divljih svinja u lovištu XIV/9 Podunavlje-Podravlje (27. listopada 2025.).



Epidemiološka situacija na području Vukovarsko-srijemske županije je povoljnija, ASK je tijekom 2025. godine potvrđena na ukupno 9 objekata na kojima se drže svinje na području Općina Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Trpinja i u 19 divljih svinja. Posljednje izbijanje bolesti na području županije zabilježeno je 16. rujna 2025. u Općini Trpinja, naselju Vera.



U zonama ograničenja provode se mjere propisane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 128/25).

Napominjemo da je u područjima obuhvaćenim zonom zaštite i nadziranja zabranjeno klanje svinja na objektu za vlastite potrebe.