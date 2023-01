Mladi hrvatski policajac s dvojnim državljanstvom, hrvatskim i srpskim, prešutio je da je dobio poziv u vojsku Srbije. Otišao u Sremsku Mitrovicu i prošao proces novačenja i vojne evidencije Republike Srbije. Policajac je time teško naštetio interesima službe i njezinom ugledu, poručili su iz policije te ga udaljili s dužnosti.

Poziv za srpsku vojsku stigao je 21-godišnjem hrvatskom policajcu i to na adresu u Mirkovcima, nedaleko od Vukovara. U studenom je zbog toga otišao u Sremsku Mitrovicu.

"On ima i hrvatsko i srpsko državljanstvo. On je dobio poziv i u Republici Srbiji se odaziva na tu vojnu mobilizaciju. Još početkom kolovoza je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, javno obznanio poziv za mobilizaciju i sam je, ne krijući, rekao da je to za potrebe eventualnog rata na Kosovu", rekao je Nikola Kajkić, županijski vijećnik Vukovarsko-srijemske županije.

Ministarstvo unutarnjih poslova je potvrdilo da je policajac ostvario kontakt sa srpskom vojskom, a Vukovarci ne kriju razočaranje radom Ministarstva.

"Apsolutno je nevjerojatna situacija da se čovjek unutar sustava Ministarstva unutarnjih poslova nađe i odazove pozivu za mobilizaciju druge države. Da, recimo, nije u pitanju potencijalni rat i sukob na Kosovu, nego u Hrvatskoj, što bi taj čovjek u tom slučaju napravio? Bi li hrvatski policajac bio u službi napada na Hrvatsku?", rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

"Ja vjerujem da se i za neke poslove čistačice mora proći sigurnosna provjera pa mi nije jasno kako je moguće da se sigurnosna provjera za policajce nije mogla odraditi kako Bog zapovijeda", rekao je Tomislav Josić, predsjednik Savjeta za branitelje Vukovara.

Policajac je teško naštetio interesima službe i njezinom ugledu, govore u policiji, te su ga udaljili iz službe. Radio je na graničnom prijelazu Tovarnik, zadnjoj liniji obrane šengenske granice.

Dok se postavlja pitanje je li to jedini takav slučaj, predstavnici Srba u Vukovaru smatraju da se trebaju poštovati i hrvatski – ali i srpski zakoni.

"Taj momak u konkretnom slučaju ne bi trebao snositi posljedice. Činjenica je da imamo različite veze s Republikom Srbijom. Ja nisam dobio takav poziv. Da sam dobio, vjerojatno bih otišao posjetom generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru ili na neki drugi način razjasniti o čemu se radi", rekao je Srđan Milaković, predsjednik Demokratskog saveza Srba.

U telefonskom razgovoru, 21-godišnji policajac rekao je reporteru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću da ne želi i ne smije davati izjave. Angažirao je odvjetnika i negira svoju krivnju.

