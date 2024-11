Cipek za Dnevnik Nove TV objasnio što Milanović želi postići Tuđmanovim sloganom, komentirao i Primorčev program: "On bi bio supermen"

Predsjednički kandidati objavljuju slogane, programe, obilaze zemlju.

Na predstavljanju programa Dragana Primorca bio je čitav HDZ – premijer, ministri, mladež, stara garda – šalje se slika zajedništva, uz taktove hitova '80-ih.

"To je jedna amerikanizirana kampanja, ali treba se podsjetiti da ne biraju zastavice, biraju birači", ističe prof. Tihomir Cipek i dodaje kako dobro osmišljena kampanja može izvući lošega kandidata.

"Pokazuju da su ujedinjeni, jer što im je preostalo? Ako je kandidat loš, stranka treba igrati za njega. Stranka je dobro organizirana, dobro radi na terenu, svi ministri, premijer, svi stoje iza njega", kaže Cipek komentirajući predstavljanje programa Dragana Primorca.

Iz istaknutih ključnih točaka programa, smatra Cipek, dalo bi se zaključiti da je kandidat neka vrsta supermena.

"Kad bismo se šalili, on bi bio neka vrsta supermena, on će sve riješiti, ali on nema te ovlasti. Kad bi imao najbolju volju, znanje, podršku svih nas, on to ne bi uspio jer to nije funkcija predsjednika Vlade, već predsjednika države", kaže Cipek. Ističe kako funkcija predsjednika nije samo da ujedinjuje i integrira već da pokaže put.

"Kad se nacija nađe u nekim dvojbama, a vidimo da ih imamo puno u posljednje vrijeme, ljudi trebaju nekoga tko će reći - ovo je naš put'', kaže prof. Cipek.

O sloganu Zorana Milanovića, koji je kao Tuđmanov od prije 27 godina, Cipek kaže kako nije slučajan.

"Namjerno je to, namjerno. On je svjestan da u drugom krugu ovisi o suverenističkim biračima, o biračima na desnom krilu kojih ima mnogo. Ni osmijeh nije slučajan. U predizbornim kampanjama ništa nije slučajno, osim ako se netko popikne na pozornici. On se želi predstaviti kao suverenist i dobiti dio birača s desnice. Pozivanje na tuđmanizam i suverenizam bit će bio njegove kampanje", kazao je Cipek.

Smatra da se prava kampanja vodi iza Milanovića i Primorca.

"Prava kampanja vodi se između Plenkovića i Milanovića. To je prava kampanja, a Primorac bi to trebao ponijeti, dati nekakav naglasak i ton, ali mi se čini da zasad to nije uspio", rekao je Cipek.

Pročitajte i ovo Pomorska nesreća Katamaran pun putnika udario u obalu, oglasila se Jadrolinija: "Kakvim se brodovima voze otočani?"

Pročitajte i ovo istraga u tijeku Tragičan kraj potrage za ženom u zagrebačkom Maksimiru