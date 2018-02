Cijela se zemlja zgražala nad detaljima odnosa vulgarnog liječnika iz Kliničke bolnice Dubrava prema pacijentima. Ministar je hitno poslao inspekciju, liječniku je do daljnjega zabranjen rad s pacijentima. Sve je kao ekspresno riješeno. Međutim, ono najvažnije u cijeloj toj priči još uvijek nije dobilo odgovor. Zašto su svi to godinama tolerirali? Jer, uopće nije sporno - svi su znali.

U bolnici su sami priznali da su mu dali pet upozorenja, ali bez učinka, a morao je znati i ministar Milan Kujundžić koji je svojedobno bio ravnatelj te bolnice. Ako su svi radili ono što su trebali - kako to da Komora sve ove godine nije dobila ni jednu prijavu.

'U veljači 2009. godine došla sam sa svojom maloljetnom kćeri u bolnicu na pregled kod ortopeda u KB Dubrava zbog bolova u desnom ramenu. Pokušala sam liječniku objasniti razloge bolova, međutim rekao mi je da šutim, da mene nitko ništa ne pita. Obratio se mojoj kćeri i rekao joj da se skine do pojasa. Kćer to zbog sramežljivosti nije učinila odmah'', priča majka bivše pacijentice prozivanog ortopeda.

Skidanje do pojasa u svrhu pregleda, potpuno je uobičajeno. Sa stidljivijim pacijentima, poput njezin kćerke, treba ima više strpljenja. No, ozloglašeni ortoped nije ga imao.

Liječnik je postao vrlo neugodan, riječima: ''Što me zaje***?'', ''Što si luda?'', ''Kako se to ponašaš?'', ''Koji ti je ku***?''...

Još jedan hladan tuš

I poslije toga uslijedio je hladan tuš. "'Dok si se š*** s frajerima nisi se sramila? Što sad tu predamnom glumiš?'..., Inzistirajući na tome da prizna da nije nevina. U dva, tri navrata inzistirao je da dijete predamnom prizna da nije nevino, da što se sada srami, što glumi, da je retardirana, da kako se to ponaša i tim ju je riječima omalovažavao'', ispričala je majka.

U tom trenutku, kaže, ukipila se. Ortoped ih je uputio na rentgen. ''Kada smo došli na šalter tada je uslijedio novi šok. Pita sestra o kome se radi, ja kažem o mojoj kćeri, a ona veli nemojte to raditi, nije potrebno, to je toliko zračenja za cijeli život'', kaže majka.

Anonimnost je htjela zbog zaštite kćeri. ''Nisam reagirala, jednostavno se nisam snašla, a pokušavala sam kasnije, svim mogućim sredstvima da kćer što prije to zaboravi'', kaže.

Kada je u Provjerenom vidjela ispovijesti Lane i Ivice, uhvatila ju je grižnja savjesti što sve nije prijavila. Lana i Ivica pokazali su izuzetnu građansku hrabrost. Na noge su podigli čitav zdravstveni sustav. Javno su progovorili o iskustvu, kojeg bi se neki sramili podijeliti čak i s vlastitom obitelji. Nakon njih pokrenula se prava lavina. Javilo nam se više desetaka ljudi koji su prošli slična iskustva s ortopedom iz noćne more.

''Pitao me jesam li udana i imam li djecu, na što sam rekla - da. Pa me pitao jesu li mi i djeca grbava i onda je pitao je li moj muž kada me prvi put je***, je li je to bilo sprijeda ili z*** jer ako je bilo z*** onda je morao vidjet da sam grbava, a ako je bilo sprijeda onda sam ga uspjela prevarit. Pa me oženio takvu grbavu'', ispričala je Lana Tovarlaža Žugec.

''Recite mi što je s koljenom? Nije njemu ništa, kaže. Ja kažem, boli me sve više, nekoliko kirurga prije vas i ortopeda je reklo da problem postoji. Dragi moj Ivica to ti je sve ovo (pokazuje srednji prst). Ti se pres***, nije tu ništa, ti bi htio tko zna što od svog života'', ispričao je Ivica Milanja.

Brojna svjedočanstva seksističkih ispada

Seksističkim ispadima bila je izložena i gospođa Olga, koja je kod ortopeda bila na operaciji.

''Puno je psovao, kako on zna, ali sam ja šutjela. Rekao je p*** m***. Zar ćete vi naređivati, a kad smo ležali, veli ako mi daš p*** ideš prva na operaciju, ako ne budeš dala ideš zadnja'', ispričala je Olga Hodko iz Zagreba.

No, ona nije šutjela. Odgovorila mu je i tada je reterirao. ''Ovako se bezobrazno ponašati, rekla sam mu da nema karaktera jednog doktora, žalosno što je ovo. On nije kirurg, ne zna. Da može takve prostote… Gore stvarno ima finih doktora, stvarno sramota, a ta je bolnica bila nekad ugledna'', dodaje Olga.

I Andrija Šrtbak je bio zatečen, jer kaže, nitko ne očekuje takav pristup: ''Ne možete se vi snaći u tom trenutku. Rekao sam - naručen sam tu na pregled kod vas, na ultrazvuk. Kaže on - ma nemoj, tko je doktor, ja ili ti? Vi ste, kažem mu, doktor. I što bi htjeli, snimanje, trošili državni novac? Ma nemojte.''

U prvi mah, učinilo mu se poput šale, ali onda je shvatio da je doktor smrtno ozbiljan. ''Hoćete vi napraviti taj snimak ili nećete? Kaže on - ja sam svoje rekao, nema snimanja. I uzme papir, na kompjutoru počne pisati i kaže mi - završili smo, gotovo je'', rekao je Andrija.

''Bio je jako loš što nikad u životu nisam doživio, ostao sam zaprepašten'', dodaje.

Zaprepašten i istjeran po kratkom postupku. Baš kao i Nihad Hukić: ''Doktor me iznenadio svojom rečenicom - ako želite mirovinu onda se zatvaraju vrata i onda to ostaje tu, ako želite bolovanje, vi ste još mladi, mislim da je svakom čovjeku jasno što je to.''

Do faze pregleda također nije stigao, a došao je s prethodno obavljenim nalazima: ''Tim nalazom možete obrisati gu***. Hoću reći nešto - ne možete reći. Čak je došlo do toga da mi je rekao - Hukiću, idemo sad lagano, udahni, izdahn. On je to radio, vikao dok sam ja držao dva prsta u zraku kao u škloli, da bih došao do riječi. Nisam mogao.''

Pokupio se i otišao. Sve ovo traje godinama. Neki ništa nisu prijavljivali, neki su čak podigli i kaznene prijave, ali nikad ništa. I sama bolnica u odbijenici pritužbe Ivice Milanje, priznala je da su joj ruke vezane.

''Da smo i našli nekakvo loše postupanje i primijenili neku mjeru protiv doktora, to nažalost ne bi imalo smisla, jer taj doktor ima već pet opomena zbog neprofesionalnosti prema pacijentima i to nije urodilo plodom i pozivaju me da se javim na liječničku komoru, da oni to unutar bolnice ne mogu riješiti'', ispričao je Ivica.

Ministar bio ravnatelj, sve se godinama toleriralo

Hitni inspekcijski nadzor koji je naložio ministar zdravstva Milan Kujundžić je obavljen, a rezultati se i dalje čekaju. Dio pritužbi podnesen je i u vrijeme kad je on bio ravnatelj. U telefonskom razgovoru prošlog petka, najprije je zanijekao da je išta znao, ali gostujući u Dnevniku, ipak se prisjetio navedenog ortopeda.

''Naravno da sam reagirao. Dakle, konkretno se ne sjećam detalja, ali sigurno znam ako je bilo da se tada reagiralo. Kako? Prvo reagiraju šefovi zavoda ili klinika, onda uprava bolnice, koja imenuje povjerenstva i onda se donose sankcije sukladno zakonu o radu'', rekao je u Dnevniku Nove TV 3. veljače.

Čeka se i odgovor na ključno pitanje zašto se sve godinama toleriralo. Sada je bolnica ipak odlučila ortopedu zabraniti rad s pacijentima. Propusta je bilo, smatraju i u Udruzi za zaštitu pacijenata.

''Mora se znati koliko puta netko može dobiti opomenu za svoje ponavljano, opetovano isto ponašanje da bi dobio otkaz. Kad bi dobio otkaz onda je pitanje što s tim, ne može bit slobodan na tržištu rada ako ponavlja ista djela'', rekla je Jasna Karačić predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata. Tako se direktno krše prava pacijenata, a nitko ne stoji tu da ih zaštiti.

U tom slučaju, Lana možda ne bi ovo doživjela. Ni ostali. ''Jednog trena, ovo mi je sad stvarno neugodno reći zato što sam to i napravila, mi je rekao da se primim za č***... ja sam rekla - molim? Ne razumijem o čemu pričate? On mi je rekao - što niste dobro čuli? Primite se za č***. Kad sam u nevjerici pitala zašto, rekao je što u p*** m*** zašto? Hoću li da me on primi i neka to napravim. Ja gledam u sestru, ona je okrenuta, ona me ne gleda, kaže, čekajte, hoćete da vas ja primim ili ćete se vi ipak primiti?'', priča Lana.

Lana nema informacija o tijeku istrage bolničkog povjerenstva koje je također oformljeno. Nitko je nije zvao da osobno da svoj iskaz. U pet ranijih prijava izdali su samo pismeno upozorenje. Što će biti sada - konkretna sankcija ili novo upozorenje - svi s nestrpljenjem iščekuju.