Spasio im je živote dok su bili djeca - američki kirurg se susreo sa svojim pacijentima: "Preplavile su me emocije"

Emotivan je bio susret doktora Novicka s Ninom koji danas ima 21 godinu. Operirao ga je kada je imao samo godinu dana.

"Dolazim još k sebi, kad sam ga vidio samo su me emocije preplavile, fantastično, ne znam kako bih vam to opisao", rekao je Nino koji je među više od 600 hrvatske djece s urođenim srčanim manama koje je ovaj američki kirurg operirao od 1993. do 2003. godine.

Dolazio je u našu zemlju u ratno vrijeme i pomagao, prenosio znanja kolegama u Hrvatskoj.

"Uspjeli smo izvoditi različite operacije, od onih jednostavnijih do kompliciranijih, zapravo najkompliciranijih operacija, tako da sam jako zadovoljan s tim vremenom", kaže Novick.

Okupljanje u Zagrebu

Danas su njegovi pacijenti odrasli ljudi. Neki već imaju vlastitu djecu. Svi zajedno okupili su se u Zagrebu, razmijenili nekoliko riječi i lijepih sjećanja.

"Imala sam dvije operacije kod profesora Novicka, '98, 2000. drugu. Sada sam odlično, evo imam svoju curicu koja je zdrava i to je to", kaže Ana.

U njegovom timu radila je i profesorica Ivančan.

"Od prvog dolaska njegovog u Hrvatsku ja sam radila s njim, sve godine, svih 10 godina. Ne samo da sam radila na Rebru nego sam s njim kao član njegove ekipe na njegov poziv putovala svijetom u zemlje koje su trebale našu pomoć", kaže prof. Višnja Ivančan, kardialna anesteziologinja.

Iako u mirovini, sprema se na novi put. Doktor Novick pozvao ju je da ponovno s njim putuje po svijetu i da zajedno spašavaju djecu sa srčanim manama. Krajem kolovoza idu u Libiju.

